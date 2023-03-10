Gazi Üniversitesi depremde hayatını kaybeden öğrencilerini fidanlarda yaşatacak

Gazi Üniversitesi depremde hayatını kaybeden öğrencilerinin anısına fidan dikimi gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından Gazi Üniversitesi’nde öğrenim görüp hayatını kaybeden öğrencilerinin anısına üniversite bünyesinde fidan dikimi gerçekleştirildi. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualar eşliğinde dikilen 10 fidana depremde yaşamını yitiren öğrencilerin isimleri verildi. Fidan dikimine Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız’ın yanı sıra üniversitedeki akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

“Toplam 3 gruptan toplamda 100’ün üzerinde hocamız bölgeye intikal etti”

Üniversite olarak depremin yaşandığı 6 Şubat gününden itibaren hem nakdi hem ayni yardımlarla yaraların sarılması için gayret gösterildiğini belirten Gazi Üniversitesi Rektörü Musa Yıldız, “Gazi Üniversitesi olarak deprem haberini aldığımız ilk andan itibaren gerekli adımları attık. O gün sabahleyin tıp fakültemizden 34 hocamızı Gaziantep üzerinden akşam Kahramanmaraş’a ulaştırdık. Kahramanmaraş Tıp Fakültesi Hastanesi’nden arkadaşlarımız o gece görevi devir aldılar ve sağlık hizmetlerini yürüttüler. Toplam 3 gruptan toplamda 100’ün üzerinde hocamız bölgeye intikal etti. Daha sonra personellerimizden nakdi yardım yapmaları ve kan vermelerini istedik. Ayni yardım olarakta 17 TIR ve 3 kamyon malzemeyi hemen bölgeye gönderdik. Yardımlarımız ve organizasyonlarımız devam ediyor. Artık yaraları sarma zamanı. Bölgedeki öğrencilerimiz ve aileleri başta olmak üzere psiko-sosyal destek ile ilgili faaliyetler başlattık. Merkez yerleşkemizde bulunan psikolojik danışma ve rehberlik, eğitim fakültesi, özel eğitim bölümü, okul öncesi bölümü, sosyal hizmet ve psikiyatri bölümündeki tüm arkadaşlarımız seferber oldular. Burada psikolojik desteğe ihtiyaç duyanlarla ilgili faaliyetleri sürdürmeye devam ediyorlar. Üniversitemizin Emek yerleşkesinde bulunan misafirhanemizi tamamen depremzedelere tahsis ettik. 3 öğün yemeklerini vermeye gayret ediyoruz. Neye ihtiyaçları varsa temin edip onları mutlu etmeye ve misafirperverlik göstermeye gayret ediyoruz. Hastanemizde de bugün itibarıyla 60 kadar depremzedemiz tedavi görmektedir. Onlarla özel olarak ilgilenilmektedir. Yüksek Öğretim Kurumu üniversiteleri eşleştirdi. Bize de Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’ni kardeş üniversite olarak verdi. Bizde kardeş üniversitemize her türlü akademik desteği vermeye gayret ediyoruz” dedi.

“Bugün buradaki fidan dikimi ile birlikte 10 canımızın hatırasını unutturmamaya gayret edeceğiz”

Gazi Üniversitesi Rektörü Musa Yıldız, üniversitede eğitim gören ve yıkıcı depremlerde hayatını kaybeden 10 öğrencinin hatırasını yaşatmak için hem fidan dikimi hem de okulda bulunan mekanlara isimlerinin verileceğini vurgulayarak, “Bugün itibarıyla başta Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği olmak üzere yüz yüze eğitim yapma kararı verilen bölümlerden eğitim almak üzere 200 civarı öğrenci eğitimlerine başladılar. Onlar bizim misafirlerimiz. Ramazan ayı için yapmak istediğimiz bir diğer faaliyetimizde bütün hocalarımıza ve öğrencilerimize duyurduğumuz bir gıda ve hijyen kolisi olmak üzere bunların hazırlığını yapıyoruz. Ramazan başlamadan önce ki hafta sonu buradan arkadaşlarımızla birlikte bizzat deprem bölgesine hocalarımızı ve öğrencilerimizi ulaştırıp depremzede kardeşlerimize bir nebze olsun yardımcı olabilmek için gayret edeceğiz. Bugün buradaki fidan dikimi ile birlikte 10 canımızın hatırasını unutturmamaya gayret edeceğiz. Fakültelerimizde bulunan mekanlara isimlerinin verilmesini istedik yöneticilerimizden. Eczacılık Fakültesi’nde ki öğrenci binasında öğrenci toplulukları salonuna Alperen Gök kardeşimizin ismi verildi. Diğer kardeşlerimizin isimleri de unutulmasın diye diğer mekanlara vereceğiz” ifadelerini kullandı.