Gazi Üniversitesi personeline 45 bin lira promosyon

Gazi Üniversitesi ile Türkiye Halkbankası arasında imzalanan Maaş Ödemeleri Protokolü ile üniversiteden maaş alan her seviyede personel için 45 bin lira promosyon miktarı belirlendi.

Gazi Üniversitesi ile Türkiye Halkbankası arasında imzalanan Maaş Ödemeleri Protokolü çerçevesinde kurum personeline ait maaş ödemelerinin Halkbankası tarafından yapılması hususunda anlaşmaya varıldı. Rektörlük Yeni Senato Salonu’nda düzenlenen protokol imza törenine Gazi Üniversitesi Rektörü ile Halkbankası Bölge Koordinatörü Ahmet Karakaş, üniversite ve sendika yöneticileri katıldı. Protokole dair Gazi Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, "Mutabakat sonucunda protokolün süresinin 49 ay olması ve 1 Ocak 2023 itibarıyla başlaması kararlaştırıldı. Kurumdan maaş alan her seviyede personel için 45 bin lira promosyon miktarı belirlendi. 45 bin liranın 44 bin 500 lirası 15 Ocak’ta maaşını alan bütün personelin hesabına sözleşmenin imzalanmasına müteakiben 10 gün içinde yatacak. Kalan 500 lira ise personelin kredi kartlarına peşin ParafPara olarak yüklenecek. Maaş hesaplarından hesap işletim ücreti, ATM kartı ve kredi kartı ücreti alınmayacak. Bütün muafiyetler sadece maaş hesaplarından olacak olup, bankadaki diğer hesapları kapsamıyor. İnternler ve uzmanlık için Gazi Üniversitesi Hastanesi’nde bulunan yabancı uyruklu personele yönelik görüşmeler ise devam ediyor” denildi.