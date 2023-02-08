Gazi Üniversitesi Rektörü Yıldız: 'Şimdi yaraları sarma zamanı'

Gazi Üniversitesi Rektörü Musa Yıldız, deprem bölgesine gönderilmek üzere yapılan yardımların sevk edilmesi sırasında yaptığı konuşmada, “Şimdi yaraları sarma zamanı” dedi.

Gazi Üniversitesi, merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık’ta meydana gelen depremlerin ardından deprem bölgesine yardım göndermeye başladı. Gazi Üniversitesi Merkez Yerleşkesi kapalı parkında oluşturulan yardım toplama alanına tırlar dolusu giysi ve gıda malzemesi bağışı yapıldı. Yapılan bağışlar, deprem bölgesinde depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için bu sabah yola çıktı.

Gazi Üniversitesi Rektörü Musa Yıldız, bugün itibariyle 6 yardım tırını yola çıkacağını belirterek, “Bunlardan 4 tanesi yardım malzemesi 2 tanesi de su olarak göndereceğiz. Hiçbir engelle karşılaşmadık, vatandaşlarımızın çok duyarlı olduğunu gördük. Özellikle üniversite personelimiz birbiriyle yarıştı. Bende zaman zaman toplama alanına gittiğimde üniversitemizin personeli olmayan vatandaşlarımızın da bizim yardım faaliyetinden haberleri olduğunu öğrendik. Gazi Üniversitesi olarak diyoruz ki, şimdi yaraları sarma zamanı. Bütün personellerimizin nakdi yardım konusunda AFAD’ın hesaplarını işaret ettik. Bütün personelimiz de imkanları ölçüsünde AFAD’ın hesaplarına maddi yardımda bulundular” diye konuştu.

“Depremde zarar gören öğrencilerimize uğraşmaya gayret ettik”

Rektör Yıldız, ayni yardım kolilerini profesyonel şekilde yağmura, suya karşı naylonla kapattıklarını söyledi. Yıldız, deprem ilk günü 34 uzman sağlık personelini bölgeye gönderdiklerini belirterek, “Şu an da Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde yardıma muhtaç olan, depremden kurtarılan vatandaşlara destek olmaktalar. 42 hemşire ve teknisyenden oluşan teknik ekibimizi dün gönderdik. Üniversitemizin arama kurtarma ekibi vardı, 25 kişilik bir ekip oluşturduk o ekibi de dün sabah itibariyle Hatay’a gönderdik. 6 kişilik deprem araştırma merkezimiz var. 6 kişilik teknik heyeti de hasar tespit çalışmalarına katkıda bulunmak üzere AFAD’ın kontrolünde bölgeye uğurladık. Depremde zarar gören öğrencilerimize, cep telefonu vasıtasıyla, sosyal medya hesaplarından uğraşmaya gayret ettik. Yardım taleplerini AFAD ve benzeri yardım kuruluşlarına bildirdik.” ifadelerini kullandı.

“Herkese çok geçmiş olsun”

Yardımlara katılan Gazi Üniversitesi öğrencisi, depremzedeler için gıda yardımı yaptıklarını belirterek, “Aynı zamanda giysi, ısıtıcı, powerbank yardımı yapmaktayız. Dünden beri 300’ e yakın koli yükledik. Bugün de gıda yardımlarımıza devam ediyoruz. Burada gönüllü öğrencilerimiz ve hocalarımızla birlikte koordine şekilde çalışıyoruz. Herkese çok geçmiş olsun” şeklinde konuştu.