Gazi Üniversitesinde en başarılı doktora tezleri sahipleri ödüllerini aldı

Gazi Üniversitesinde doktora tezini tamamlayarak dereceye giren öğretim üyeleri ödüllerini aldı.

Gazi Üniversitesi "En Başarılı Doktora Tezi" ödül töreni, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Mimar Kemaleddin Salonu’nda gerçekleştirildi. Ödül töreninde Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilişim Enstitüsü olmak üzere 4 dalda dereceye giren öğretim üyeleri ödüllerine layık görüldü.

Gazi Üniversitesinin 2017 yılında araştırma üniversitesi vasfını kazandığını hatırlatan Rektör Yıldız, "2020 yılı için YÖK Araştırma Üniversiteleri sıralamasında devlet üniversiteleri arasında A3 kategorisinde 17’nci sırada yer almıştır. Gerek saygın derecelendirme kuruluşlarının sıralamalarında, gerekse araştırma üniversitesi ile girişimci ve yenilikçi üniversite sıralamalarında hak ettiği konumu elde etmek için, tüm üniversite olarak var gücümüzle çalışmaktayız. Sizlerin değerli ve özverili çalışmaları sonucunda, üniversitemiz 2021 yılında ise, dört basamak birden yükselerek devlet üniversiteleri arasında A2 kategorisinde 13. sıraya yükselmiştir. Bu gurur verici sıralama için, her birinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Bu başarının bize yetmeyeceğini; üniversitemizin akademisyenleri, idari personeli, öğrenci ve mezunlarımızın destekleriyle bu sıralamada daha da yükseleceğimize, üniversitemizin 100. yılında araştırma üniversiteleri arasında A1 kategorisinde ilk beşte ve itibarlı uluslararası derecelendirme kuruluşları arasında ise ilk beş yüzde yer alacağına dair olan inancımın tam olduğunu her zaman vurgulamaktayım" ifadelerini kullandı.

"Yarışma süreci öğrencilerimizin ve akademik personellerimizin katılımıyla tamamlanmıştır"

Gazi Üniversitesi bünyesindeki enstitülerde tamamlanan bütün tezlerin özel olduğunu aktaran Yıldız, "Bugün ödül törenini gerçekleştirdiğimiz ‘2022 Yılı En Başarılı Doktora Tezi Yarışması’nın usul ve esasları Araştırma-Geliştirme Kurum Koordinatörlüğü tarafından çalışılmış ve üniversite senatomuz tarafından son haline getirildikten sonra yarışma süreci başlamıştır. Enstitülerimizin yürüttüğü yarışma süreci, öğrencilerimizin ve akademik personellerimizin katılımıyla tamamlanmıştır. Başvuru yapan tezler enstitüler tarafından oluşturulan değerlendirme komisyonları tarafından bilimsel açıdan titizlikle değerlendirilmiştir" diye konuştu.

"Akademik ve toplumsal anlamda sağladığınız katma değerle her biriniz göz bebeğimizsiniz"

Bilişim ve yazılım alanlarındaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve desteklediklerini dile getiren Halkbank Genel Müdürü Arslan, "Gazi Üniversitesi, 97 yıldır tarihten gelen birikimi ve köklü geleneği ile ülkemizin önde gelen üniversitelerinden biri olmuştur. Ayrıca, disiplinler arası ve nitelikli araştırmaları, girişimciliği, üst düzey eğitimi topluma hizmeti ile ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve öncü bir üniversite vizyonu ile ülkemizin kalkınmasında ve gelişmesinde çalışmalarını sürdürmektedirler. Bugün bu salonda milli kalkınmamızda stratejik rol oynayan dört disiplinden Fen Bilimler, Sağlık Bilimleri, Eğitim Bilimleri ve Bilişim Bilimleri enstitülerinden gelen başarılı bilim insanları ile bulunmaktayız. Akademik ve toplumsal anlamda sağladığınız katma değerle her biriniz göz bebeğimizsiniz. Eğitimin bir ülkenin kaderini değiştirdiğini ve geleceğini etkilediğini çok iyi biliyoruz. Özellikle bilişim ve yazılım sektörünün küresel çapta büyüdüğünü ve stratejik öneme sahip olduğunu da görüyoruz. Sizlerin uluslararası alanda göstereceğiniz başarılar ülkemiz adına büyük önem taşımaktadır. Biz de halkın bankası olarak teknoloji odaklı yazılım, blok zincir ve yapay zeka başta olmak üzere bilişim ve yazılım alanlarındaki teknolojik girişimleri destekliyoruz" dedi.

Sağlık Bilimleri Enstitüsünde "3D Baskılama Tekniği ile İlaç Formülasyonlarının Hazırlanmasına Yönelik Çalışmalar" başlıklı tezi ile Öğretim Üyesi Hazal Ezgi Gültekin, Fen Bilimleri Enstitüsünde "Stres Koşullarının Bazı Mikroalg Türlerinde Lipit Verimine ve Triaçilgliserol (TAG) İçeriğine Etkisinin Gen Ekspresyon Düzeyinde Ortaya Konulması ve Yağ Asidi Profili ile İlişkili Biyodizel Kalitesinin Araştırılması" başlıklı tezi ile Öğretim Üyesi Enver Ersoy Andeden, Eğitim Bilimleri Enstitüsünde "Türkiye ve Kazakistan’daki Öğretmenlik Mesleğinin Statüsünün Karşılaştırılması" başlıklı tezi ile Dr. Aida Meirkulova, Bilişim Enstitüsünde "Paralel Veri İşleme Teknikleri Kullanılarak Silindirik Metal Nesnelerin Yüzey Hatlarının Gerçek Zamanlı Olarak Belirlenmesi" başlıklı tezi ile Dr. Semra Aydın birincilik ödülüne layık görüldü.

Ödül töreni, Gazi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Musa Yıldız ve Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan’ın katılımı ile gerçekleşti.