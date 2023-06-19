Gazi Üniversitesinde Türkiye - Azerbaycan ilişkileri masaya yatırıldı

Gazi Üniversitesinde Türkiye ile Azerbaycan’ın ilişkilerinin geliştirilmesi için panel düzenlendi. Panelde bir millet iki devlet kavramı dile getirilerek, Türk dünyasının bütünleşmesi gerektiği vurgulandı.

Azerbaycan’ın eski Cumhurbaşkanı merhum Haydar Aliyev’in 100. doğum yılı olması dolayısıyla Gazi Üniversitesinde Türkiye ile Azerbaycan ilişkileri konulu panel düzenlendi.

Panelin açılış konuşmasını yapan Gazi Üniversitesi Rektör Vekili Yücel Gelişli, Haydar Aliyev’in Azerbaycan’ın kurulmasında, gelişmesinde ve devletleşmesinde çok büyük emekleri olduğunu söyledi. Gelişli, Haydar Aliyev’in büyük bir devlet adamı olduğunu hatırlatarak, “Haydar Aliyev 1923 yılında Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nde dünyaya geldi. Büyük bir devlet adamıdır. Özellikle Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde 1980’li yıllarda SSCB’de önemli görevler üstlenmiş bir devlet adamıdır. Soğuk savaş döneminde Azerbaycan’ın özerk pozisyonunun korumak içinde özel çabaları olmuştur” açıklamalarında bulundu.

Panelde konuşan Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov ise Azerbaycan tarihinin 30 yıla aşkın süresinin Haydar Aliyev ismiyle direkt bağlantılı olduğuna dikkati çekti.

Memmedov, Azerbaycan’ın tüm alanlarda kalkınmasında Haydar Aliyev’in büyük bir rol oynadığını kaydederek, “Toplumsal, siyasal, ekonomik ve kültürel alanda gelişmeler ile bağımsız Azerbaycan devletinin oluşumu, Haydar Aliyev’in engin hizmetlerinin bir sonucu olmuştur. 1990’lı yılların başında siyasi ve ekonomik bir kriz yaşayan Azerbaycan, toprakları işgal edilmiş iç savaş eşiğinde olan bir devletti. Haydar Aliyev, derin siyasi zekası ve üstün kabiliyetleri sayesinde tarihin zor döneminde başarıyla geçmiş Azerbaycan’da istikrar sağlamış ve bugün ki kalkınmanın temelleri atılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Panelde, ‘Haydar Aliyev’in Türk Dünyasının Bütünleşmesine Katkıları’, ‘Haydar Aliyev ve Bir Millet İki Devlet Kavramı’ ve ‘Haydar Aliyev Dönemi ve Türkiye- Azerbaycan Kültürel İlişkiler’ konuları tartışıldı. Panel, müzakereler ve kapanış konuşmaları ile tamamlandı.