Gazi Üniversitesinden 'Cumhuriyetin 100. Yılında Gazi Üniversitesine Hoş Geldin Programı'

Gazi Üniversitesi “Cumhuriyetimizin 100. Yılında Gazi Üniversitesi Ailesine Hoş Geldiniz Programı” düzenledi.

Gazi Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından “Cumhuriyetimizin 100. Yılında Gazi Üniversitesi Ailesine Hoş Geldiniz Programı” düzenlendi. Merkez Yerleşke Kültür Merkezi Ön Bahçesi’nde yapılan etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Programda müzik dinletisi, halk oyunları gösterisi, dans gösterisi ve DJ performansı ve müzik gruplarının da yer aldı ve öğrenci toplulukları da stant açtı.

Program açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Musa Yıldız, Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle Üniversiteye yeni katılan öğrencilere yönelik böyle bir hoş geldin programı düzenlendiğini söyledi. Gazi Üniversitesini kazanan öğrencilerin artık “Gazi Üniversitesi Ailesi”nin bir üyesi olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Musa Yıldız, Gazi Üniversitesi yönetimi olarak öğrencilerin her zaman yanında olduklarını ifade etti. Kendisinin de 1984 yılında Gazi Üniversitesinde lisans eğitimi görmeye başladığını belirten Prof. Dr. Musa Yıldız, öğrencilere bol bol okumaları ve kendi meslek dallarında kendilerini çok iyi yetiştirmeleri nasihatinde bulundu. Rektör Prof. Dr. Musa Yıldız konuşmasını, “Üniversitemize geldiğiniz ve bu ilim, irfan ordusuna katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyoruz” diyerek tamamladı.

Prof. Dr. Musa Yıldız’ın konuşmasının ardından Üniversite topluluklarının dans gösterilerine geçildi. Dans gösterilerinin ardından Rektör Prof. Dr. Musa Yıldız, alanda bulunan öğrencilerle bir araya gelerek, onlarla sohbet etti. Prof. Dr. Musa Yıldız, öğrenci topluluklarının stantlarını da ziyaret ederek, toplulukların çalışmaları hakkında bilgi aldı.