Gazi Üniversitesinden Filistinli öğrencilere psikolojik destek

Gazi Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (SKS) Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimi; öğrencilerimizin bireysel, sosyal ve akademik gelişimlerine ve sorunlarının giderilmesine yardımcı olmaya devam ediyor.

İsrail’in Filistin’de yapmış olduğu insanlık dışı saldırıların ve zulmün meydana getirdiği durumdan etkilenen Filistinli öğrencilerimize Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimimizde görev alan uzmanlar tarafından öncelikli ve ücretsiz olarak psikolojik destek hizmeti sunulacaktır.

Gazze’de işlenen affedilemez bu insanlık suçunu şiddetle kınadıklarını söyleyen Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, “Filistin halkına başsağlığı diliyor, hayatını kaybedenlere Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyoruz. Filistin halkının her zaman yanındayız ve bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi. Gazi Üniversitesi olarak Gazze’deki zorlu koşullardan etkilenen Filistinli öğrencilerine müracaatları halinde psikolojik destek hizmeti sunacaklarını ifade eden Prof. Dr. Musa Yıldız, sorunlarını çözmek için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.