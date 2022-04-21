Gazi'ye Ramazan ziyareti

Ramazan ayı dolayısıyla Silivri Belediyesi tarafından her akşam üç ayrı noktada düzenlenen iftar yemekleri devam ediyor.

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve MHP İlçe Başkanı Zafer Yalçın, Silivri Yeni Sanayi Sitesi ve Alipaşa Mahallesi'ndeki iftar yemeklerinden sonra Güneydoğu Gazisi Suat Sema'yı evinde ziyaret etti.

Sema ve aile fertleri il sohbet eden Toğan, Yılmaz ve Yalçın; şehit ve gazilerimizin milletin emaneti olduğunu vurgulayarak hak ettikleri saygıyı görmeleri için destek olmaya devam edeceklerini belirtti.