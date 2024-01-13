Gaziantep FK ile Fenerbahçe 10. randevuda

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK ile ligde 10. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, 2019-2020 sezonundan itibaren Süper Lig’de mücadele eden rakibine karşı galibiyet sayılarında 7-2 üstün bulunuyor.

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 19.00’da deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Mücadele öncesi sarı-lacivertliler, 19 maçta 16 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 50 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Kırmızı-siyahlılar ise 19 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 21 puanla 14. sırada yer alıyor.

10. randevu

Gaziantep FK ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 9 kez rakip oldu. Sarı-lacivertliler, 2019-2020 sezonundan itibaren Süper Lig’de mücadele eden rakibine karşı galibiyet sayılarında 7-2 üstün bulunuyor. Bu süreçte Kanarya’nın 23 golüne Gaziantep temsilcisi 11 golle karşılık verdi. Bu sezonun ilk haftasında Kadıköy’de oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-1’lik skorla kazanmayı başardı.

Gaziantep’teki maçlar

Fenerbahçe, Gaziantep FK ile dış sahada 4 kez karşılaştı. Bu müsabakaların ikisinde ev sahibi kazanırken, ikisinde de sarı-lacivertliler hanesine 3 puan yazdırdı. İki takım, bu süreçte 7’şer kez gol sevinci yaşadı. Taraftar arasında Gaziantep’te oynanan son müsabakadan Fenerbahçe, Enner Valencia’nın 2 golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertliler deplasmanda kaybetmedi

Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda 9 maça çıktı. Samsunspor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor, Kasımpaşa, Pendikspor, Beşiktaş, Kayserispor ve İstanbulspor’u mağlup eden sarı-lacivertliler, Adana Demirspor ile berabere kalarak 25 puan topladı. Kanarya bu performansıyla dış sahada en fazla puan toplayan takım konumunda yer alıyor. Fenerbahçe, son 3 deplasmanda ise 12 gol kaydetti.

Ligin en golcü takımı

Süper Lig’de ilk 19 hafta itibarıyla 50 puan toplayan Fenerbahçe, bu maçların 17’sinde rakip fileleri havalandırdı. Takımın hücum yönü istatistiklere de yansırken, sarı-lacivertliler 56 gol attı. Bosna Hersekli futbolcu Edin Dzeko, kaydettiği 16 golle takımını sırtlarken aynı zamanda Süper Lig’de gol krallığında zirvede yer alıyor.

Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak

Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadelede hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Numanoğlu’nun yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ile Samet Çiçek yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Murat Erdoğan olacak.