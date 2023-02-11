Gaziantep'in köylerine yardımlar hız kesmeden devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen köylerdeki depremzedelere Gaziantep İl Jandarma Alay Komutanlığına bağlı helikopterlerle yardım malzemeleri ulaştırıldı.

Gaziantep'in köylerine yardımlar hız kesmeden devam ediyor
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen köylerdeki depremzedelere Gaziantep İl Jandarma Alay Komutanlığına bağlı helikopterlerle yardım malzemeleri ulaştırıldı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Gaziantep’in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinin dağlık kesimindeki 532 köyün tamamına, Gaziantep İl Jandarma Alay Komutanlığına bağlı helikopterlerle yardım malzemeleri ulaştırıldı.