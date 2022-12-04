Gaziantep jandarması Suriye'de 18 DEAŞ'lı ve PKK'lı teröristi yakaladı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Suriye’nin Cerablus ve El Bab bölgelerinde terör örgütü DEAŞ ve PKK’ya yönelik düzenlediği operasyonlarda, terör örgütü DEAŞ’ın sözde maliye sorumlusunun da aralarında bulunduğu 18 terörist yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı takip ve koordinesinde Suriye Görev Gücü Cerablus ve El-Bab Jandarma Danışman Komutanlıkları unsurlarınca yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde Cerablus ve El Bab bölgelerinde 3 Aralık’ta operasyon düzenlendi. Operasyonlarda taban genişletme, propaganda, eleman temini ile istihbarat toplama faaliyetleri yürüten ve eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen aralarında terör örgütü DEAŞ’ın sözde “maliye emiri”nin de bulunduğu 13 DEAŞ mensubu ile Suriye’nin Münbiç bölgesinden eylem amaçlı Cerablus bölgesine gönderildiği tespit edilen 5 PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda patlamaya hazır 10 kilogram el yapımı patlayıcı düzeneği, 4 adet bomba elektronik devre kartı, 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet tabanca ve 253 adet fişek ele geçirildi.