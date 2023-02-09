Gaziantep Koordinatörü Başkan Aktaş:

İçişleri Bakanlığı tarafından Gaziantep’te koordinasyonla görevlendirilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş bölgedeki son durumu bildirdi. İHA muhabirine konuşan Aktaş bölgeye geldiğimiz gibi Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak iki ayrı ilçede 10 tane aşevi açtık. Sabah öğle ve akşam yemek dağıtıp buradaki insanlara merhem olmaya çalışıyoruz. Devlet tüm varlığı ile bölgede, kirtarılan her can bize umut oluyor, inanın sadece 2 saat arabalarda yatıyoruz" dedi.

Türkiye’nin doğusundaki 10 ilde yıkıma sebep olan 7.7 ve 7.6’lık Kahramanmaraş depremlerinin ardından İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla Gaziantep’te koordinasyonla görevlendirilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş bölgede incelemelerde bulundu. En çok yıkımın yaşandığı Başpınar, Bademli, Yeni Bademli, Karahasanlı ve Belpınar Mahallelerini dolaşan Aktaş, incelemelerde bulunup gelen yardım ve kurtarma ekiplerini ivedilikle bu mahallelere yönlendirdi.

"Kurtarılan her bir can bize umut oluyor, 2 saat arabalarda uyuyoruz"

Depremin birinci günü İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla Bursa Valisi ile birlikte hemen yola çıktıklarını anlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Ben Gaziantep, Nurdağı ve İslahiye bölgesindeyim. Şu anda da kriz merkezine görevimize devam ediyoruz. İlk günden itibaren büyük bir gayret var. Fakat ilk gün hem hava muhalefeti hem de mesafeden dolayı Bursa’dan çıkan ekiplerimiz ancak 2 günün sabahına yetişebildi. İki ayrı ilçede 10 tane aşevi açtık. Sabah, öğle, akşam olmak üzere, aralarda da çay ikramıyla buradaki insanlara merhem olmaya çalışıyoruz. Beraberinde 15 aracımız sadece bu bölgeye geldi. Ama biz Bursa Büyükşehir olarak Kahramanmaraş’ a ve Malatya’ya da kurtarma araçlarımızı gönderdik. O bölgelerde de arama kurtarma araçlarımız var. Hummalı bir çalışma var. Çok büyük bir afet. Cumhuriyet tarihinin ikinci büyük afeti deniyor ama Erzincan’daki deprem sadece Erzincan’daydı. Burada 10 ili çerçeveleyen ki bunların 7 tanesi büyükşehir, ve 13,5 milyon insan yaşıyor. Açıkçası Gaziantep merkezde yıkılan 10 - 15 civarında binamız var ama özellikle Nurdağı 40 bin nüfuslu, 68 bin nüfuslu İslahiye, bu 2 ilçemizde binaların yüzde 60, yüzde 65’i enkaz halinde. Tek katlı binalar bile yıkılmış durumda. Beraberinde diğer binalarda kullanılmayacak durumda. Herkes dışarıda burada. Devlet bütün gayretiyle tüm ekipleriyle burada. Dört beş saat önce Murat Kurum Bakanımızın katılımıyla 60 yaşında bir abimiz kurtarıldı. İnanın o kadar mutlu olduk ki her bir can bize bir heyecan oluyor. Umut oluyor. Burada sivil toplum örgütlerinin, belediyelerimizin herkesin büyük bir gayreti var. Gün birlik beraberlik günü, kenetlenme günüdür. Ben bugün sosyal medyamda da yayınladım. Buradan bir siyaset üretmek, buradan birilerine vurgu yapmak çok doğru değil. Gerçekten çok ciddi bir organizasyon var. Murat Kurum bakanımız burada. Önceki dönem bakanımız Abdülhamit Gül bey burada. Valilerimiz bölgelere dağılmış durumda. İnanın çadırından battaniyesine, yiyeceğinden içeceğine büyük bir hassasiyetle günde 2-3 saat uykuyla arabalarda yatıyoruz" dedi.

"Bundan sonrası için büyük iş var"

"Gaye bu insanlara bir umut olmak, bu bölgeleri ayağa kaldırmaksa bundan sonrası için büyük bir iş var" diyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Cumhurbaşkanımızın zaten açıkladı. İnşallah en kısa zamanda konteynerlar koyulacak. Bir yıl içerisinde de burada evler yenilenerek inşallah insanlarımızın normal hayatına dönmesini sağlanacak. Gündüzleri Allah’a şükürler olsun hava gerçekten güzel. Bir yağış söz konusu değil. İki gündür onun da etkisiyle çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Yeteri kadar makine ve techizatta geldi. İnşallah yeni canları kurtarırız diye dua ediyorum. Ümitli bekleyişimizi sürdürüyoruz. Bir yandan da Allah’a dua ediyoruz. Rabb’im işlerinizi kolaylaştırsın" diye konuştu.