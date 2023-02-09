Gaziantep'te 24 spor tesisinde 17 bin depremzede ağırlanıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi spor salonları ve tesislernde 16 bin 950 depremzede ağırlanıyor

Kahramanmaraş’ta yaşanan yıkıcı depremlerde etkilenen vatandaşlar için Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şehrin dört bir yanında ve çevre ilçelerinde bulunan 24 spor tesisinde 16 bin 950 kişi misafir ediliyor. Tesislerde isafir edilen depremzedelerin sıcak yemek ve ihtiyaçları büyükşehir belediyesi tarafından sağlanıyor.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi MSM merkezleri, Ekolojik Bina, GASMEK merkezleri ve diğer tesislerde de binlerce kişi ağırlanıyor