Gaziantep'te 6.5 büyüklüğünde deprem
Acil ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Gaziantep İslahiye'de 6.5 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi.
Acil ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Gaziantep İslahiye’de 6.5 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi.
Saat 04.17’de Kahramanmaraş’ta 7.4, saat 04.26’da Gaziantep Nurdağı’nda 6.4 şiddetinde depremin ardından Gaziantep’in İslahiye ilçesinde saat 04:36’da 6.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. AFAD tarafından açıklanan bilgilere göre 6.5 büyüklüğündeki deprem saat 04.36’da 9.7 kilometre derinlikte meydana geldi.