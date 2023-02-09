Gaziantep'te çadır kent havadan görüntülendi

Depremin vurduğu Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde enkazda canlı arama çalışmaları gece boyunca sürdü. Depremzede ve yakınları ateş yakarak ısınırken, Nurdağı ilçesindeki enkazın boyutu ve kurulan çadır kent dron ile görüntülendi.

Deprem bölgesinde 100 bini aşkın arama kurtarma ekibi ve gönüllüsü, enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede hava sıcaklığının eksi 3 dereceye kadar düştüğü Nurdağı’nda ekipler elleriyle kazarak enkazdan moloz temizledi. Canlı çıkma ümidiyle her enkazda bir ekip çalışma yapmaya gayret ederken, ilçe merkezinde bir de çadır kent kuruldu.

Bölgedeki son durum ise İHA ekibi tarafından havadan görüntülendi