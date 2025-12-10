Gaziantep'te Muhasebenin Geleceği Konuşuldu

Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği tarafından düzenlenen XIII. Türkiye Muhasebe Uzmanlığı Kongresi, bu yıl Gaziantep’te gerçekleştirildi. “Muhasebenin Geleceği ve Sınırları: Yapay Zekâdan Uzay Muhasebesine” temasıyla düzenlenen kongre, mesleğin dönüşümüne ışık tutan önemli oturumlara sahne oldu.

Yoğun Katılım, Yüksek Vizyon

Kongreye, İSMMMO Akademi Yönetim Kurulu Üyesi Simge Kandemir Kesen, İSMMMO Silivri Temsilcisi Sena Aykanat ve yönetim kurulu üyeleri de katılarak mesleki gelişim ve iş birlikleri açısından önemli temaslarda bulundu. Gaziantep’te gerçekleştirilen kongre süresince katılımcılar, hem akademik içerikli sunumları takip etti hem de sektörün geleceğine dair değerlendirmelerde bulundu.

Geleceğin Muhasebesi Masaya Yatırıldı

Yapay zekâ uygulamaları, dijitalleşme, büyük veri, otomasyon ve hatta uzay ekonomisine uzanan muhasebe uygulamalarının ele alındığı kongre, meslek mensuplarına farklı bir vizyon sundu. Alanında uzman konuşmacıların sunumları, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Emek Verenlere Teşekkür

Kongreye ilişkin değerlendirmede bulunan katılımcılar, organizasyona büyük emek veren Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği yöneticilerine ve katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ederek, bu tür organizasyonların mesleğin gelişimi açısından son derece değerli olduğunu vurguladı.