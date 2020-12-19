Gaziantep'te özel hastanede oksijen tüpü patladı: 8 kişi hayatını kaybetti

SANKO Üniversitesi Hastanesi COVID-19 yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan ve oksijen sisteminin etkilenmesi sonucu çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybederken, 11 hasta başka hastanelere sevk edildi. Hastane personelinin ilk müdahalesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin hızlı çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yoğun bakım ünitesinde yedi, başka bir hastaneye nakil sırasında 1 olmak üzere toplam 8 hasta hayatını kaybetti.

Yangından etkilenme sonucu hayatını kaybeden hastaların Mehmet Reşit Saydanoğlu (75), Fethiye Kırca (78), Naciye Ulukütük (56), Abdi Hamzaoğlu (68), Elif Akgül (85), Ökkaş Akbulut (69), Kahraman Taş (71) ve Ali Saffet Kanpolat (64) oldukları belirlendi. Yoğun bakımda tedavisi süren diğer 11 hasta, uygun yoğun bakımı olan hastanelere sevk edildi.

Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

