Gaziler Günü'nde Kartal'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu

19 Eylül Gaziler Günü’nde Kartal Meydanı’nda yer alan Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı.

“19 Eylül Gaziler Günü” törenleri çerçevesinde Kartal Meydanı’nda yer alan Atatürk Anıtı’na çelenk sunma programı düzenlendi. Törene Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yanı sıra Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı, Garnizon Komutanı Dr. Mühendis Albay Cihat Eryiğit, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Mert Polat, AK Parti Kartal İlçe Başkanı Nimet Gündoğdu, Demokrat Parti Kartal İlçe Başkanı Eray Ekim, Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Hülya Arkan, kurum amirleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, günün anlam ve önemine değindiği konuşmasında, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ‘Mareşallik’ rütbesi ve ‘Gazi’ unvanının verilmesinin yıl dönümünde, Kartal Atatürk Anıtı’nda çelenk sunum töreni gerçekleştirdik. 19 Eylül Gaziler Günü’nde tüm şehit ve gazilerimizi, saygı ve rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

Atatürk Anıtı’na sırasıyla çelenk sunulması ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile son buldu. Törenden sonra gazilerle sohbet ederek törene katılanlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, alanda bulunan lise öğrencileriyle de bir araya geldi.