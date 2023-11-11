Gaziler, şehit aileleri ve Mehmetçik, Hasdal Kışlası'ndaki ağaçlandırma etkinliğinde buluştu

Hasdal Kışlası’nda bulunan Türkiye Yüzyılı Mehmetçik Hatıra Ormanı’nda, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde gaziler, şehit aileleri ve Mehmetçik bir araya geldi. Fidanların toprakla buluştuğu etkinlikte konuşan 3’üncü Kolordu Komutanı Korgeneral Sezai Öztürk, "Burada yetişecek olan her bir fidan bizden sonraki nesillere bırakılabilecek en büyük mirastır. Gururla kutladığımız Cumhuriyetimizin 100. yılında dikilen bu fidanlar büyüyecek, vatan ve millet için gözünü kırpmadan şehadete ulaşan aziz şehitlerimizin hatıralarını canlandıracak ve kahraman Mehmetçiğimizin gözetiminde ebediyete kadar yaşayacaktır" dedi.

52’nci Motorlu Piyade Tümen Komutanlığı Hasdal Kışlası’nda bulunan Türkiye Yüzyılı Mehmetçik Hatıra Ormanı’nda, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde ağaçlandırma etkinliği düzenlendi. Gaziler, şehit aileleri ve Mehmetçiğin bir araya geldiği etkinlikte, 13 bin metrekare alanda yaklaşık 5 bin 600 fidan toprakla buluştu.

"Burada yetişecek olan her bir fidan bizden sonraki nesillere bırakılabilecek en büyük mirastır"

Etkinlikte konuşan 3’üncü Kolordu Komutanı Korgeneral Sezai Öztürk, "Umudumuz, inancımız ve geleceğimiz olan genç nesillere daha fazla yeşil alan bırakma sorumluluğunun bilinciyle etkin, caydırıcı, saygın Türk Silahlı Kuvvetleri olarak ülkemizin orman varlığına katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz. Fidan dikimi için bulunduğumuz 13 bin metrekare dikim sahasının hazırlanması maksadıyla yaklaşık 3 aylık dönemde 1.Ordu Komutanlığı imkan ve kabiliyetlerine ilave olarak çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği anlayışı içinde ekskavatör iş makineleriyle 250 iş saati teraslama çalışmaları yapılmış, arazinin su kanallarının diranajı, tesviye edilmesi ve ıslah çalışmalarına ilave olarak 30 kamyon asfalt temin edilerek fidan dikimi sahasının yolları ıslah edilmiş, yaklaşık 5 bin 555 kadar fidan çukuru hazırlanmıştır. Hatıra ormanı sahasında aktif olarak görev alan 272 Mehmetçik tarafından bu bölgede ağırlıklı olarak Ateş Dikeni, Servi, Yatay Ardıç, Çınar, Mavi Ladin gibi fidan ve ağaç dikimi bugüne kadar yapılmıştır. Bugün ise değişik cinslerden 2023 kadar fidan ağacı sizlerle birlikte toprakta buluşturacağız. Bölgeyi ağaçlandırmak fidan dikmek kadar önemli, bir diğer vazifemiz de dikilen fidanları, ağaçları yaşatmak, büyütmek, korumak ve gelecek nesillere ulaştırmak olmalıdır. Burada yetişecek olan her bir fidan bizden sonraki nesillere bırakılabilecek en büyük mirastır. Bu kapsamda sulama sistemi de kurulmuştur. Gururla kutladığımız Cumhuriyetimizin 100. yılında dikilen bu fidanlar büyüyecek, vatan ve millet için gözünü kırpmadan şehadete ulaşan aziz şehitlerimizin hatıralarını canlandıracak ve kahraman Mehmetçiğimizin gözetiminde ebediyete kadar yaşayacaktır" dedi.

"Bu kanlarla bu topraklar vatan edildi"

Fidan dikiminin ardından konuşan Kıbrıs Gazisi Ahmet Kendigel ise "Her biri fidan olan gençlerimizle birlikte bu fidanları dikmek bizim için gurur ve onur kaynağı. Bu topraklara dökülen kanların mutlaka hakkı yerine getirildi ve bu kanlarla bu topraklar vatan edildi. Biz Cumhuriyetin 100. yılına bu toprakları armağan ediyoruz" ifadelerini kullandı.