Bilecik’te ‘Vatan ve Kahraman Buluşmaları’ etkinliği kapsamında gaziler ve öğrenciler bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Vatan ve Kahraman Buluşmaları’ etkinliği Edebali Ortaokulu’nda gerçekleşti. Konferans salonunda gaziler ve öğrenciler bir araya geldi. Gaziler yaşadıkları kahramanlık hikâyelerini ve anılarını anlattılar. Hem eski günleri yad eden gazileri minik öğrenciler merakla dinledi.