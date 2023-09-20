Gazilerin günü Silivri'de programlarla kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 19 Eylül 1921 tarihinde “Gazilik” ve Mareşal Rütbesi” verilişinin 102. yıl dönümü ve Gaziler Günü, Silivri’de düzenlenen programlar eşliğinde kutlandı. Atatürk Anıtı önünde düzenlenen resmî tören ile başlayan kutlamalar, Önder Yılmaz Sahnesinde düzenlenen salon programı ve Piri Mehmet Paşa Camiinde düzenlenen mevlid-i şerif programı ile devam etti. Silivri Sahilinde bulunan Atatürk Anıtı önünde düzenlenen resmî törene; Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Türkiye Muharip Gaziler Derneğimiz Başkanı Adnan Gürcan, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, gaziler, gazi yakınları ve şehit yakınları katıldı. Tören kapsamında sırasıyla Silivri Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı, Silivri Belediye Başkanlığı ve Muharip Gaziler Derneği Silivri Şubesi Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.

ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ ONURUNA PROGRAM DÜZENLENDİ

Atatürk Anıtı’nda düzenlenen çelenk sunma töreninin ardından Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve ilçe protokolü, şehit yakınları, gaziler ve gazi aileleriyle Önder Yılmaz Sahnesinde düzenlenen salon programında bir araya geldi. Yapılan saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı ile başlayan program; Kur’an-ı Kerim tilaveti, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar, sinevizyon gösterimi, şiir, oratoryo sunumu ve türkü dinletisi ile devam etti.

YILMAZ: “HUZUR İÇİNDE YAŞIYORSAK BUNU ŞEHİTLERİMİZE VE GAZİLERİMİZE BORÇLUYUZ”

Önder Yılmaz Sahnesinde düzenlenen salon programında konuşan Başkan Yılmaz, “Sakarya Meydan Muharebesi’nde kazanılan unutulmaz zaferin ardından, 19 Eylül 1921 tarihinde TBMM tarafından Başkomutanımız, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e mareşallik rütbesi ve gazilik unvanı verilmiştir. Bu tarihten itibaren her yılın 19 Eylül’ü Gaziler Günü olarak kutlanmaktadır. ‘Ölürsem şehit, kalırsam gazi’ anlayışını benimseyen asil Türk milleti ve kahraman askerleri, millî ve manevi değerlerimiz uğruna canlarını seve seve feda etmekten çekinmemiştir. Bu yüzdendir ki gazilerimiz; yüreklerindeki vatan ve bayrak aşkı ile ülkemizin ve milletimizin bağımsızlığı için kahramanca mücadele etmişlerdir. Her bir karış toprağı aziz şehitlerimizin kanıyla sulanmış vatanımızda bugün barış ve huzur içerisinde yaşayabiliyorsak, bunu aziz şehitlerimize ve siz değerli gazilerimize borçluyuz. Cenab-ı Allah şehitlerimizden ve gazilerimizden razı olsun. Bu topraklar bize miras değil, şehit ve gazilerimizin emanetidir. Bu salonda genç kardeşlerimi de görüyorum. Bizler Gazi'nin Türkiye Cumhuriyeti'ni emanet ettiği Türk gençliğini de aklımızdan çıkarmamalıyız. Bu kutsal emaneti bugün bizler, yarın siz genç kardeşlerim ne pahasına olursa olsun ilelebet koruyacağız, koruyacaksınız. Başta Türkiye Muharip Gaziler Derneğimiz Başkanı Sayın Adnan Gürcan ve onun şahsında bütün kahraman gazilerime bir kez daha huzurlarınızda şükranlarımı iletiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, yine Kuvâ-yi Milliye'nin Kahramanlarına, kurucu kahramanlarımıza, şehitlerimize ve ebediyete irtihal eden gazilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutluyor, hepsine bundan sonraki hayatlarında sağlık, sıhhatle afiyet dolu günler diliyorum.” dedi.

TOĞAN: “BU COĞRAFYADAKİ VARLIĞIMIZ EBEDİYETE KADAR DEVAM EDECEK”

Başkan Volkan Yılmaz’ın ardından konuşan Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, “Bin yıldır bu coğrafyayı yurt tutan aziz milletimiz, bu coğrafyayı yurt tutmanın bedelini kanıyla, gözyaşıyla, emeğiyle, fedakârlıklarıyla ödemiştir; ödemeye de devam etmektedir. Bu değerlere sahip çıkmak, bu millete sahip çıkmak, bu milletin, bu devletin geleceğine sahip çıkmak bir anlamda gazilerimize, şehitlerimize verdiğimiz değerle ölçülür. Zira bu coğrafyada yaşamanın, bu coğrafyada ay yıldızlı al bayrağı özgür şekilde dalgalandırmanın büyük bedelleri olmuştur. Bunu biz şehitlerle, gazilerle, kan ve gözyaşı ile ödedik ve ödemeye de devam ediyoruz. Bu anlamda gazilerimize şehitlerimize ne yapsak onlara minnettarlığımızı ne şekilde ifade etsek azdır. Hepsinden Allah razı olsun, hepsine huzurlarınızda şükranlarımızı, minnetlerimizi arz ediyoruz. Bu duygularla; şehitlerimize Allah rahmet eylesin diyorum. Şehit yakınlarımıza ve hayatta olan gazilerimize sağlıklı, uzun ve esenlik dolu bir ömür diliyorum. Bu millet yek vücutlu olarak gazisi ile şehidi ile tüm unsurları ile bu aziz coğrafyada ebediyete kadar varlığını sürdürecek. Gazilerin günü kutlu olsun!” ifadelerini kullandı.