Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Usta, 24 Kasım'da ilçedeki öğretmenleri ağırladı

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, ilçede görev yapan öğretmenleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen gecede ağırladı. Programda, Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akademisi Öğretmenler Orkestrası, düzenlediği konserle meslektaşlarına unutulmaz bir akşam yaşattı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü ilçedeki yaklaşık bin öğretmenin katıldığı program ile kutladı. Programda, Gaziosmanpaşa’da öğretmenlik yapan Ali İnci ile kendi gibi öğretmen eşi ve öğretmen kızına nostaljik radyo takdim edildi. Ayrıca çekilişle okullara çay makinesi, kahve makinesi ve nostaljik radyo hediyeleri verildi. Samimi bir ortama sahne olan gece, Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akademisi Öğretmenler Orkestrası’nın keyif dolu konseriyle son buldu.

"Türkiye Yüzyılı’nda eğitimin Gaziosmanpaşa’da parlayacağına inanıyorum"

Programda öğretmenlere hitap eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Kültürden sanata, spordan eğitime, her alanda sizlerin öncülüğünde ve desteğiyle bu şehrin değişen bir şehir olduğunu, iyi anılan bir şehir olduğunu görüyoruz. Biz, şehri yapısal anlamda dönüştürürken, sizlerin öncülüğünde zihinsel anlamda da bir dönüşüm sağlamaktadır. Bunu önemseyen, katkı sunan, emek veren her bir öğretmenimize sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Bu vesile ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehit öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum. Çok kıymetli Kaymakamımıza, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, tüm okul müdürlerimize, öğretmenlerimize teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız. Türkiye Yüzyılı’nda eğitimin Gaziosmanpaşa’da parlayacağına inanıyorum. Hepinizin Öğretmenler Günü’nü tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum" dedi.