Gaziosmanpaşa Belediyesi Cumhuriyet Koşusu büyük heyecana sahne olacak

Cumhuriyetin 102. yılı, Gaziosmanpaşa’da spor ve coşku dolu bir etkinlikle kutlanacak. Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenecek olan Cumhuriyet Koşusu, 26 Ekim 2025 Pazar günü binlerce sporseverin katılımıyla gerçekleşecek. Her yıl büyüyen ilgiyle Gaziosmanpaşa’nın marka etkinliği haline gelen koşuda, bu yıl da hem ulusal hem uluslararası sporcular zirve mücadelesi verecek. Toplamda 2 bin kişilik kontenjanla sınırlı olan koşuya, 9 yaş ve üzeri tüm sporseverler yaş gruplarına uygun kategorilerde katılım sağlayabilecek. Katılımcılar yaşlarına göre, Büyükler: 6000 metre, Gençler: 2000 metre ve Çocuklar: 1000 metre kategorilerinde yarışacak.

Milli sporcular ve uluslararası katılım

Geçtiğimiz yıl kadınlar kategorisinde birinci olan, Türkiye’yi Londra ve Rio Olimpiyatları’nda temsil eden başarılı milli atlet Özlem Kaya Alıcı, bu yıl da koşuda yer alacak. Erkekler kategorisinde ise geçen yılın şampiyonu, Fenerbahçe ve Milli Takım sporcusu Abdullah Tuğluk yine favoriler arasında olacak. Bu yıl da Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından çok sayıda profesyonel atletin yarışa katılması bekleniyor. Sadece Gaziosmanpaşa’dan değil, İstanbul’un tüm ilçelerinden ve farklı şehirlerden binlerce sporsever bu büyük organizasyonda buluşacak.

Toplam ödül: 405 bin TL

Yarışmada dereceye giren sporcular büyük ödüller için ter dökecek. Genel klasmanda kadın ve erkek kategorilerinde ödül dağılımı şöyle:

1.’ye: 30.000 TL

2.’ye: 20.000 TL

3.’ye: 12.500 TL

4.’ye: 7.500 TL

5.’ye: 5.000 TL

Çocuk yaş kategorilerinde ise:

1.’ye: 3.000 TL

2.’ye: 2.500 TL

3.’ye: 2.000 TL

Toplamda 405 bin TL ödül dağıtılacak olan koşuda, her yaş grubundan sporcu büyük bir heyecan yaşayacak.

Sadece koşu değil, tam bir festival

Cumhuriyet Koşusu, yalnızca spor değil, aynı zamanda eğlence dolu bir gün vadediyor. Etkinlik alanında; çocuk eğlence alanları, sahne etkinlikleri, yarışmalar, sportif aktiviteler, ikramlar, dj performansı katılımcıları bekliyor.

Kayıtlar tamamlandı

1 Eylül 2025 tarihinde başlayan online kayıt süreci, yoğun ilgiyle kısa sürede doldu. Katılımcılar, yarış günü Gaziosmanpaşa’da hem Cumhuriyet coşkusunu yaşayacak hem de unutulmaz bir etkinlikte bir araya gelecekler.