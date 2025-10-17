Gaziosmanpaşa Belediyesi Kadın Sanat Merkezleri'nde yeni eğitim dönemi açıldı

Her yıl binlerce kadını el sanatları ve meslek edindirme kurslarıyla buluşturan Gaziosmanpaşa Belediyesi Kadın Sanat Merkezleri’nin 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı düzenlenen programla açıldı. Açılışta, kadınların el emeği göz nuru ürünleri sergilendi.

Her yıl binlerce kadını el sanatları ve meslek edindirme kurslarıyla buluşturan Gaziosmanpaşa Belediyesi Kadın Sanat Merkezleri’nin 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı’nın açılışı gerçekleştirildi. Zat-ı Gül Hanım Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen açılış programına Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, kurum müdürleri, ilçe muhtarları ve çok sayıda kadın kursiyer katıldı. El sanatlarından geri dönüşüm çanta yapımına, pastacılıktan fotoğrafçılığa, seramikten müzik kurslarına kadar birçok alanda eğitim alan kadınların el emeği göz nuru ürünleri alanda sergilendi. Başkan Vekili Karadeniz, kadınların kurslarda ortaya çıkardığı eserlerden oluşan sergiyi gezdi. O esnada kursiyerlerin oluşturduğu Türk Sanat Müziği Korosu, mini bir konserle katılımcılara müzik ziyafeti sundu. Keyifli dinletinin ardından Başkan Vekili Karadeniz açılış konuşması yaptı. Konuşmadan sonra Kadın Aile Hizmet Müdürlüğü Karadeniz’e hediye verdi. Ardından Karadeniz, merkezdeki derslikleri gezerek kadınlara verilen kurslar hakkında bilgi aldı. Hem üretme hem de meslek edinme imkanı sunan kurslara kadınların yoğun ilgi gösterdiği öğrenildi.

"Kadının değdiği yer gerçekten güzelleşiyor"

Yeni dönem açılış programında konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, "Fuaye alanını gezerken çok etkilendim. Çünkü el emeğiyle yapılmış eserler olsun, bir sanat müzesinde sergilenecek düzeyde. Sanat Müzesi’nde sergileseniz bu eserleri dünyanın parasına müşteri bulur. Ben daha yeni baba olduğum için neden cennet kadınların ayakların altında, neden anneler kutsal çok yerinde buluyorum. Kadının değdiği yer gerçekten güzelleşiyor. Buradaki organizasyon çok kıymetli. İnşallah biz de hem Halk Eğitim hem de Milli Eğitim Müdürlüğümüzün katkılarıyla burada yapılan eğitimleri arttırmak istiyoruz. Yaklaşık 88 noktada bu tarz eğitimler veriyoruz ama daha fazla yapmak için gayret göstermemiz gerektiğine inanıyorum. Bu tarz kurumların sayısını arttırmak için hep birlikte mücadele edeceğiz" dedi.