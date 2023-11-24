Gaziosmanpaşa Belediyesi Kar Tanesi Kadın Kooperatifi 4 bin 187 kadına istihdam sağlıyor

Bu yıl 10’uncusu düzenlenen Helal Expo Fuarı’nda Gaziosmanpaşa Belediyesi Kar Taneleri Kadın Kooperatifi’nin standı yoğun ilgi gördü. Stantta, kooperatifteki öğrencilerin hazırlamış olduğu reçelden ekmeğe pastadan cipslere birçok ürün sergileniyor.

Bu yıl 10’uncusu kez kapılarını açan Helal Expo Fuarında Gaziosmanpaşa Belediyesi Kar Taneleri Kadın Kooperatifi ekmek, pasta, makarna ve reçel gibi ürünler ile yer aldı. Belediye ile işbirliğinde bulunan ilk kadın kooperatifi olma özelliği taşıyan Kar Tanesi Kadın Kooperatifi yoğun ilgi gördü. 4 bin 187 kadına istihdam sağladığı belirtilen kooperatifin, öğrencilerine ekmek, pasta, reçel ve cips gibi birçok ürünün yapılışına dair eğitim verdiği bildirildi.

“100 çeşide yakın ürünümüzle fuardayız”

Yaptıkları çalışma ile ilgili bilgi veren Öğretmen Nuran Şahin, “Fuar, bizim için çok güzel başladı. Ürünlerimize yoğun bir ilgi var. Gaziosmanpaşa Belediyesi Kar Taneleri Kadın Kooperatifi olarak burada bulunuyoruz. Belediye ile iş birliği yapan ilk kadın kooperatifiyiz. 100 çeşide yakın ürünümüz mevcut. Kadın Kooperatifi olarak ürettiğimiz ekmekten şerbete cipse gevreğe kadar her şey burada” şeklinde konuştu.

“Verdiğimiz eğitimler ile 4 bin 187 kadına istihdam sağladık”

Şahin, “Kooperatifimizde pasta eğitimi ekmek eğitimi gibi eğitimler veriyoruz. Bunun yanı sıra reçel ve makarna eğitimlerimiz var. Aslında birçok ürünün yapılışıyla alakalı eğitimler veriyoruz. Verdiğimiz eğitimler sonucunda öğrencilerimize istihdam sağlıyoruz. 4 bin 187 kadınımızın ev ekonomisine katkı sağlamasına yardımcı oluyoruz” dedi.

Fuar 26 Kasım tarihine kadar devam edecek.