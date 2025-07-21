Gaziosmanpaşa Belediyesi Karate Takımı, Türkiye Şampiyonu Oldu

Tekirdağ’da düzenlenen Türkiye Minikler Karate Şampiyonası’nda mücadele eden Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü Kadın Takım Kata dalında zirveye çıkarak büyük bir başarıya imza attı.

14 yaşında hayatını kaybeden karateci Asya Önel anısına Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Minikler Karate Şampiyonası, heyecan dolu müsabakalarla tamamlandı. Tekirdağ Çorlu 100. Yıl Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen şampiyonaya 47 ilden bin 300 sporcu katıldı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen sporcuların tatamiye çıktığı organizasyon nefesleri kesti.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü Minik Kadın Kata Takımı, Türkiye Şampiyonu olmayı başardı

Ayşen Büşra Akbulut, Hira Akbulut ve Ayşe Hüsna Usta’dan oluşan Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü Minik Kadın Kata Takımı, zorlu rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu olmayı başardı. Şampiyonanın ardından altın madalya ve şampiyonluk kupasını alarak birincilik kürsüsüne çıkan minik sporcular, büyük sevinç yaşadı. Sporcular, bu büyük başarıyı antrenörleri ile birlikte kutladı.