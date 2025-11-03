Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden 4 bin öğrenciye dijital eğitim desteği

Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçede lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan 4 bin öğrenciye dijital eğitim platformu hediye edecek.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlık sürecindeki 4 bin öğrenciye dijital eğitim platformu olan Teknomektep üyeliği hediye ediyor. Hayata geçirilen proje sayesinde öğrencilere teknolojiyle desteklenen bir eğitim deneyimi sunulması hedefleniyor. Gaziosmanpaşa’da ikamet eden 7’nci, 8’inci, 11’inci ve 12’nci sınıflar ile sınava yeniden hazırlanan mezun gençler için dijital eğitim platformuna başvurular başladı.

Sosyal medya hesabından gençlere projeyi müjdeleyen Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, "Sizlerin geleceğine katkı sunmak için yeni projeler üretmeye devam ediyoruz. Hızla gelişen teknolojiyle birlikte eğitim hizmetlerimizi çağın gerekliliklerine uygun biçimde yeniliyor, sizlere daha güçlü imkanlar sunmak için çalışıyoruz. Gaziosmanpaşa’nın ve Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek olan değerli öğrencilerimizin başarı yolculuğuna destek olmak, bizim için büyük bir gurur kaynağı. Çünkü inanıyoruz ki güçlü bir gelecek nitelikli eğitimle mümkün ve o geleceği birlikte inşa etmek için daima sizin yanınızdayız" ifadelerini kullandı.

Yapay zeka destekli dijital bir eğitim platformu olan Teknomektep, öğrencilere mekan kısıtlaması olmadan hedeflerine uygun çalışma programı oluşturma, konu anlatım videoları izleme, deneme sınavlarına katılma ve interaktif soru çözümleriyle kendi hızlarına uygun öğrenme fırsatı sağlıyor. Öğrenciler, belediye tarafından hediye edilecek eğitim kartlarında bulunan kod ile üyeliklerini başlatarak, eğitimlerden kolayca yararlanabiliyor.

Gaziosmanpaşa’da ikamet eden 7’nci, 8’inci, 11’inci ve 12’nci sınıflar ile sınava yeniden hazırlanan mezun gençler, belediyenin internet adresinden başvurularını 16 Kasım Pazar gününe kadar yapabilecek.