Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel program

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Gaziosmanpaşalı kadınları kahvaltı programında ağırladı.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Gaziosmanpaşalı kadınları kahvaltıda ağırladı. Programa Başkan Usta, eşi Nezihe Usta ile birlikte katıldı. Salona girdiğinde karanfillerle ve alkışlarla karşılanan Başkan Usta, yaptığı konuşmada 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Göreve geldikleri 2014 yılından bu yana her zaman kadınların yanında olduklarını ifade eden Usta, kadınları kültürde, sanatta, sporda, istihdamda ve kursta en iyi hizmetlerle buluşturmak için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

“Gaziosmanpaşa güçlü kadınlarıyla yarınlara yürümenin gururunu yaşıyor”

10 yılda 393 eseri Gaziosmanpaşa’ya kazandırdıklarının altını çizen Başkan Usta, “Belediyecilik anlamında aslında bu bir rekor. Türkiye Yüzyılı’nda 101 proje ile yeniden bismillah diyerek, Gaziosmanpaşa’yı hak ettiği yere taşımak en büyük arzumuz. Artık daha büyük projeleri, daha büyük hayalleri yine sizlerin dua ve desteğiyle bu şehre kazandırmak için yanınızdayım. Sizler zaten her zaman güçlüsünüz. Gaziosmanpaşa, güçlü kadınlarıyla yarınlara yürümenin gururunu yaşıyor. Gaziosmanpaşa, bundan sonra da kültürüyle, sanatıyla, sporuyla anılacak, İstanbul’un gülen yüzü olacak” dedi.