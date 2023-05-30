Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden Fethin 570. Yılına mehterli kutlama

Gaziosmanpaşa Belediyesi, İstanbul’un Fethi’nin 570. yılını, mehter takımı eşliğinde düzenlediği program ile kutladı. Programa yoğun ilgi gösteren Gaziosmanpaşalılar, fetih coşkusunu doyasıya yaşadı.

Gaziosmanpaşa’da fetih kutlamaları, mehter takımı öncülüğünde gerçekleştirilen yürüyüş ile başladı. Etkinliğe katılan çok sayıda vatandaş, Türk bayrakları ve marşlar eşliğinde Bağlarbaşı Caddesi’nden Gaziosmanpaşa Meydanı’na kadar yürüdü. Kutlama programı, Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin oluşturduğu mehter takımı konseri ile meydanda da devam etti. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da vatandaşlarla birlikte fetih coşkusunu yaşadı.

“Türkiye yüzyılı ile gelecek nesillere güzel bir ülke bırakmak istiyoruz”

Programda vatandaşlara hitap eden Başkan Usta, “İstanbul’un Fethi’ni 570 yıl sonra aynı ruhla, aynı heyecanla, mehter marşımızla kutluyoruz. Türk milletinin ayakta durmasına vesile olan, Türk milletini güçlü tutan; geçmişine bağlılığı, o güçlü medeniyetten almış olduğu kazanımları, yerli ve milli oluşudur. Biz de Türkiye Yüzyılı başlangıcıyla yerli ve milli hamlelerimizi artırmak ve millet iradesiyle gelecek nesillere güzel bir ülke bırakmak istiyoruz. 29 Mayıs İstanbul’un Fethi’nin 570. yılı bir kez daha ülkemize ve milletimize hayırlı olsun” dedi.