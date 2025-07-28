Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin yenilediği Millet Bahçesi'ne ilk adımı kadınlar attı

Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin yenilediği Gaziosmanpaşa Millet Bahçesi’nde kadınlara özel doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi. Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, sağlıklı yaşam adına gerçekleştirilen organizasyonda kadınları yalnız bırakmadı. Karadeniz, "Millet Bahçemiz, iki sene önceki halinin yaklaşık 2-3 katı büyütülerek, buradaki ağaç sayısı artırıldı" dedi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından yenilenen ve açılış için gün sayan Gaziosmanpaşa Millet Bahçesi, kadınlara özel düzenlenen doğa yürüyüşü etkinliğine ev sahipliği yaptı. Gaziosmanpaşa Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün düzenlediği etkinliğe Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Aydemir ve çok sayıda Gaziosmanpaşalı kadın katıldı.

Sağlıklı yaşam ve kadın dayanışmasının önemine vurgu yapıldı

Hareket etmenin ve sağlıklı yaşamın öneminin vurgulandığı doğa yürüyüşünde, farklı etkinliklerle kadın dayanışmasının güzel yansımaları da görüldü. Zat-ı Gül Hanım Kültür ve Sanat Merkezi diyetisyenleri tarafından hazırlanan detoks suyu tarifi katılımcılarla paylaşıldı. Mesire alanında kurulan stantta hazırlanan detoks suyu yapımında Belediye Başkan Vekili Karadeniz de yer aldı ve katılımcılara ikramda bulundu. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte kadınlar, Millet Bahçesi’nin yemyeşil doğasının da keyfini çıkardı.

"İlk etkinliğimizi Gaziosmanpaşalı kadınlarla gerçekleştirmek çok kıymetli"

Etkinlikte konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, "Burası yaklaşık 40 gündür aralıksız çalışarak mutlu sona yaklaştığımız Millet Bahçemiz. İlk etkinliğimizi de Gaziosmanpaşalı hanımefendilerle birlikte yapmış olmak bizim için çok değerli. Millet Bahçemiz, iki sene önceki halinin yaklaşık 2-3 katı büyütülerek, buradaki ağaç sayısı artırıldı. Piknik alanları, yürüyüş parkuru, çocuk oyun grupları hem revize edildi hem de farklı ihtiyaçlara uygun yeni alanlar eklendi. Geçmişte olduğu gibi buraya günlük servis hizmeti de sağlanacak. İnşallah çok kısa bir süre içinde Millet Bahçemizi hizmete açacağız. Bu güzel günde bizimle birlikte olan tüm hanımefendilere, beyefendilere ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" dedi.