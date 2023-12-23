Gaziosmanpaşa Belediyesi, yeşil sahalarda dostluğa dikkat çekti

Gaziosmanpaşa Belediyesi, “Kurumlar Arası Spor Şöleni" futbol branşı final maçında yeşil sahalarda fair-play ve dostluğa dikkat çekmek için finalist takımların oyuncularına hakem forması ile seremoniye çıktı.

Gaziosmanpaşa Belediyesinin düzenlediği “Kurumlar Arası Spor Şöleni" futbol branşı final maçında yeşil sahalarda yaşanan üzücü şiddet olaylarına dikkat çekmek ve sporun dostluk ile fair-play ruhundan oluştuğunu göstermek için müsabaka finalisti takımların oyuncuları hakem formasıyla maça çıktı. "Kurumlar Arası Spor Şöleni" futbol branşı final maçını yöneten Profesyonel lig Hakemi Mustafa Kürşad Filiz önce alkışlarla sahaya çıktıktan sonra Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta tarafından kendisine çiçek takdim edildi. Hakem forması giyerek seremoniye çıkan Destek Hizmetleri Müdürlüğü - Gençlik ve Spor Müdürlüğü takımları futbolcuları ‘Sporda Şiddete Son’ ve ‘Geçmiş Olsun Halil Umut Meler’ yazılı pankartlarıyla maça çıktı.

Hakemlerin maruz kaldığı durumların yanlış olduğunu düşünen Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Her yıl geleneksel olarak yaptığımız ilçemizdeki kurumlar arası futbol müsabakasını bugün de yapmış olduk. Ve bugün final maçına şahitlik edeceğiz. Bu iki müsabakalarımızın bir ayrıcalığı, bir özelliği oluştu. 500 tane futbolcumuzun katıldığı bu müsabakalarda 21 takımımızla mücadele ettik. Burada Türkiye’de son zamanlarda futbolda yaşadığımız olayları tabii ki doğru bulmuyoruz. Özellikle bu olaylara sebep olanları da kınıyoruz. Çünkü Türk futbolu hakikaten kendisine çok büyük bir seyirci potansiyeli bulan, belki de birçoğumuzun hayatının çok önemli gelişimini işgal eden bir süreçten geçiyor. Biz de gençliğimizden de aldığımız futbol kültürüyle bugün futbola yönelik yapılan çirkin saldırıları doğru bulmuyoruz. Özellikle hakemlerimizin maruz kaldığı durumların yanlış olduğunu düşünüyoruz. Ve bunların olmaması için farkındalık oluşturmak adına bugün burada final müsabakası yapacak iki takımımız da hakem formasıyla sahaya çıkacaklar hakemlerin yanında olduğumuzu, bu tür olayların olmaması gerektiğini tüm kamuoyuyla paylaşmış olacaklar. Bu maçı da bir profesyonel hakemimiz yönetecek. Profesyonel lig yöneten hakemimiz yönetecek. Yani hem futbolcularımız, sporcularımız hem de hakemimiz hem de taraftarlarımız bir bütün olarak futbolun destekçisi olduğumuzu burada ortaya koymaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Futbol ahengi disiplini içerisinde sürdürülmesini arzu ettiğini ifade eden Başkan Usta, “Tüm kamuoyuna da Gaziosmanpaşa’dan bizim de belediye spor kulübümüzün bünyesinde bulunan 22 futbol takımımızla bu olayların arkasında birlikte bir arada olduğumuzu özellikle paylaşmak istiyoruz. Futbol Türk milleti için vazgeçilmez Bir spor alanıdır. Bir de seyircisiyle, futbolcusuyla, hakemiyle, yöneticisiyle bir bütün olarak futbolun Türkiye’de gelişmesini istiyoruz. Şampiyonluklara şahit olmak istiyoruz. Seyircilerimizin de bu hassasiyetini yaygınlaştırmak, ortak paydada bir bütün olarak hem seyirci vasfımızla hem oyuncu hem yönetici hem de hakem vasfımızla bütünlüğü oluşturmak istiyoruz. Bugünkü farkındalığı yapmakta amacımız bu. Yani biz hakemlerimizin de doğru yönettiği maçların yanında olmalıyız. Futbolcularımızın da müsabaka esnasında belki zaman zaman çatışmalar olabilir ama bunun bir futbol ahengi disiplini içerisinde sürdürülmesini arzu ediyoruz, temenni ediyoruz. Sonrasında da el ele vererek, sohbetimizi, muhabbetimizi bize yakışır bir şekilde devam ettirmesini arzu ediyoruz, umuyoruz. Tüm spor camiasına da tabii bu yaşananlardan dolayı bir kere daha geçmiş olsun diyoruz” dedi.