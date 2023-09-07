Gaziosmanpaşa Belediyesinden 'meydan düzenlemesi' açıklaması

Gaziosmanpaşa Belediyesinden, belediye binası önündeki meydan düzenlemesiyle ilgili sosyal medyada paylaşılan haberlere ilişkin, "Bahse konu olan düzenlemeler İBB ile Gaziosmanpaşa Belediyesi arasında yapılan protokol çerçevesinde yapılmıştır. Meydanlar ve ana arterlerde yapılan çalışmalar İBB’nin görev ve sorumluluğunda olan ve eksik kalan kısımların tamamlanmasından ibaret olup, sorumluluk sahasındaki çalışmayı tamamlamak tanımlı görevin yerine getirilmesi çerçevesindedir" açıklaması yapıldı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, sosyal medyada gündeme gelen belediye binasının önündeki meydan düzenlemesi hakkında açıklamada bulundu. Açıklamada, bahse konu olan düzenlemelerin İBB ile Gaziosmanpaşa Belediyesi arasında yapılan protokol çerçevesinde yapıldığını meydanlar ve ana arterlerde yapılan çalışmalar İBB’nin görev ve sorumluluğunda olan eksik kalan kısımların tamamlanmasından ibaret olduğu duyuruldu. 5779 Sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi gelirlerinden pay verilmesi hakkında kanununa göre İBB’nin İlbank üzerinden aldığı Gaziosmanpaşa payı da hatırlatılarak İBB, İIbank üzerinden yalnız 2022 yılında Gaziosmanpaşa payı olarak toplamda 159 milyon 258 bin 981 TL ödenek aldığı belirtildi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Gaziosmanpaşa Belediye binasının önündeki meydan düzenlemesi hakkında son dönemde bazı yerel basın ve yayın kuruluşlarında yer alan yanlış ve yanıltıcı haberler nedeniyle açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Öncelikle Gaziosmanpaşa Belediyesi önünde yapılan düzenleme, İBB tarafından 2017 yılında Gaziosmanpaşa Meydan düzenleme çalışmalarının eksik kalan kısmının tamamlanmasından ibarettir. Belediyemizce yapılan meydan düzenlemesi; Gaziosmanpaşa Meydanı ve Hükümet Binası’nın önünde yapılan düzenlemeleri içermektedir. Ekteki projeye dair çalışmalar 2017 yılında başlamış, ancak bir kısmı eksik kalmıştır. Bahse konu olan düzenlemeler İBB ile Gaziosmanpaşa Belediyesi arasında yapılan protokol çerçevesinde yapılmıştır. Meydanlar ve ana arterlerde yapılan çalışmalar İBB’nin görev ve sorumluluğunda olan ve eksik kalan kısımların tamamlanmasından ibaret olup, sorumluluk sahasındaki çalışmayı tamamlamak tanımlı görevin yerine getirilmesi çerçevesindedir. Diğer yandan, 5779 Sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi hakkında kanununa göre İBB’nin İlbank üzerinden aldığı Gaziosmanpaşa payını da hatırlatmak isteriz. İlgili kanunda payların hesaplanması ve oranları düzenleyen maddesindeki durum aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Payların hesaplanması ve oranı: MADDE 2 - (3) Büyükşehir Belediye sınırları içinde yapılan genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamının yüzde 6’sı ile genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden Büyükşehirlerdeki ilçe belediyelerine ayrılan payların yüzde 30’u Büyükşehir Belediye payı olarak ayrılır. Bu kanuna göre İBB, İIbank üzerinden yalnız 2022 yılında Gaziosmanpaşa payı olarak toplamda 159 milyon 258 bin 981 TL ödenek almıştır. Sadece bu miktar ilçemize harcanmış olsaydı bile birçok proje hizmete girmiş olurdu. Ayrıca, İBB’nin görevinin tüm ilçelere hizmet götürmek olduğunu da hatırlatmak isteriz. ’Kaynak yok, borç çok.’ diye mazeret üretmek yerine, kaynak üreterek ve çözüm geliştirerek ilçemizde birçok proje yapmaktayız. Bu çerçevede Gaziosmanpaşa Belediyesi olarak gençlik merkezi, yüzme havuzları, parklar, prestij caddeleri, aydınlatma projeleri, spor alanları, millet bahçesi, kütüphaneler, daimi pazar yerleri, sağlık ocakları, muhtarlıklar, anaokulu, mahalle semt konağı, meydan düzenlemeleri, kentsel tasarım projesi ile yapılan Türkiye’nin yerinde en büyük kentsel dönüşüm çalışmaları gibi birçok eserin yapım çalışmalarını yürütmekteyiz. Belediyemizin çevresinde yapılan düzenlemelerle ilgili kamuoyunda asılsız ve kötü amaçlı spekülasyonlara itibar etmeyen tüm Gaziosmanpaşalı hemşerilerimize teşekkür ederiz. Tüm imkanlarımızla değişen ve gelişen ilçemize hizmet etmeye devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.