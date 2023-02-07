Gaziosmanpaşa Belediyesinden vatandaşa çağrı: 'Yardımların nakliyesi için tır ve kamyona ihtiyacı duymaktayız'

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, deprem bölgesine malzeme yardımlarında yoğun bir talep olduğunu ifade ederek, tır ve kamyona ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Gaziosmanpaşa Belediyesi ve Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı tarafından depremzedeler için başlatılan yardım kampanyası vatandaşlardan yoğun ilgi görmeye devam ediyor. İlçede belirtilen yardım toplama depoları, ihtiyaç malzemeleriyle tıklım tıklım dolarken, yapılan yeni duyurularla yardımların toplanacağı depoların sayısı artıyor. Vatandaşların gösterdiği duyarlılığa teşekkür eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, malzemelerin nakliyesi noktasında tır ve kamyon ihtiyacı duyduklarını dile getirdi.

Sosyal medya hesabından vatandaşlara çağrıda bulunan Başkan Usta, “Hayırsever vatandaşlarımızın yoğun yardımları neticesinde depolama alanlarımızın büyük bir kısmı dolmuş durumda. Nakliye için tır ve kamyona ihtiyacı duymaktayız. Destek verecek olan vatandaşlarımızın 444 0 467 numaralı çağrı merkezimizi aramaları veya sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaşmalarını rica ederiz” dedi.