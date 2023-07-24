Gaziosmanpaşa BİLSEM dünya şampiyonu oldu

Gaziosmanpaşa Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, dünyanın en prestiji robot sporları yarışmalarından olan FIRA Roboworld Cup yarışmasında U19 kategorisinde inovasyon alanında dünya şampiyonu oldu.

Yunanistan’da katıldıkları Hero Robot sporları yarışmasında kazandıkları Dünya birinciliği ardından dünyanın en prestijli Robot sporları yarışmalarında biri olan FIRA Roboworld Cup yarışmasına davet edilen Gaziosmanpaşa Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri büyük başarı elde etti. Bu sene 28.’si düzenlenen yarışmada öğrenciler tarafından hazırlanan "Yüksek Verimlilikli Otonom Dikey Rüzgar Tribünü" isimli proje, dünyanın önde gelen ülkelerini geride bırakarak birincilik elde etti.

Öğrencilerimizle büyük gurur duyuyoruz

İki farklı yaş kategorisinde yarışmaya katıldıklarını belirten Bilim ve Sanat Merkezi öğretmeni Akın Özkan, “28. Roboworld Cup’a katıldık hem U14 hem de U19 kategorilerinde. İnovasyon kategorisinde U19 ekibimiz dünya birinciliği elde ettiler. 14 yaş altı öğrencilerimizin ilk deneyimiydi. Onlar çok fazla tecrübe kazandı. Şampiyon olan ekibimiz zaten oraya şampiyon olarak gitmişlerdi unvanlarını korumuş oldular onun için ayrıca gururluyuz” dedi.

Sabahlara kadar çalıştık

Yarışma da birincilik kazanan ekipte olan lise öğrencisi Ahmet Ceran çok çalıştıklarını belirterek, “Biz birinciliğimizi Yüksek Verimlilikli Otonom Dikey Rüzgar Tribünü isimli projemizden aldık. Bu projemizle yaklaşık 30 takım arasında yarışıp birincilik elde ettik. Ülkemizi yarışmaya katılarak ettiğimiz ve birincilik kazandığımız için çok mutluyuz. Zorlu bir süreçti sabahlara kadar çalıştık rakiplerimiz de çok kaliteliydi ancak kazanarak birincilik elde ettik” diye konuştu.

Yarışma da farkımızı ortaya koyduk

Yarışmaya çok sayıda ülkeden çok başarılı takımların katıldığını ancak kendilerinin yarışmada farklarını ortaya koyarak birincilik elde ettiklerini belirten İlkcan Dumanoğlu ise “Süreç çok yorucuydu bir hafta boyunca sabahlara kadar çalıştık. Diğer takımlar gayet güçlüydü ancak biz kendi farkımızı ortaya koyarak güzel başarı elde ettik Türkiye’yi böyle bir yarışma da temsil ettiğimiz ve birincilik kazandığımız için mutluyuz gururluyuz” dedi.

Yarışma sonrası yurda dönen öğrencileri İstanbul Havalimanı’nda Gaziosmanpaşa BİLSEM Müdürü Hacer Kayalar ve öğrenci velileri karşıladı.