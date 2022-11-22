20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü çerçevesinde Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı, ilçedeki öğrencilerin katılımıyla “Haberin var mı?” adlı farkındalık etkinliği düzenledi. Etkinlikte çocuklar kendi hazırladıkları dövizlerle haklarını anlattı.

Gaziosmanpaşa’da “Dünya Çocuk Hakları Günü” etkinliği vesilesiyle “Haberin var mı?” adlı farkındalık etkinliği düzenlendi. Gaziosmanpaşa Kaymakamlık binasında gerçekleştirilen etkinliğe İlçe Kaymakamı İskender Yönden ve ilçe protokolünün yanı sıra veliler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte öğrenciler, “Çocuk Hakları Atölyesi”ne girerek, haklarının yazılı olduğu yapboz ve dövizler hazırladı. Ardından çocuklar, hazırladıkları pankart ve dövizlerle kaymakamlık binası içerisinde bulunan devlet kurumlarını ziyaret ederek, büyüklere haklarını anlattı. Kaymakam Yönden de çocukların çalışmalarını inceleyerek, her birini tebrik etti.

Etkinlikte düşüncelerini paylaşan Kaymakam İskender Yönden, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın sağlıklı ve güvenli bir ortamda, mutlu bireyler olarak yetişmeleri bizler için çok önemli. Dünyanın en masum varlıkları çocuklarımıza, hakları olan zemini sağlamak bizim en asli görevlerimizdendir. Bunun bilincine her gün daha çok varmamızı temenni ediyor; bu anlamlı etkinlikte emeği geçen yavrularımıza ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun” dedi.