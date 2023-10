Gaziosmanpaşa'da 'Filistin'e Engel Yok' sloganıyla yürüyüş yapıldı

TAKİP ET

Gaziosmanpaşa Belediyesi ile Gaziosmanpaşa Engelsiz Yaşam ve Dayanışma Merkezi’nin işbirliğiyle "Filistin’e Engel Yok" yürüyüşü yapıldı. En önde engelli vatandaşların bulunduğu grup, Gazze’deki şiddetin son bulmasını istedi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Filistin’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek için Gaziosmanpaşa Engelsiz Yaşam ve Dayanışma Merkezi’nin öğrencilerinin katkılarıyla “Filistin’e Engel Yok” sloganıyla yürüyüş gerçekleştirdi. Bağlarbaşı Camii önünde toplanan yüzlerce kişi, Türk ve Filistin bayraklarını sallayarak yürümeye başladı. En önde engelli vatandaşların olduğu kalabalık “Filistin’e Engel Yok” sloganları atarak Gaziosmanpaşa Meydanı önüne geldi. Filistin’e destek yürüyüşüne Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Gaziosmanpaşa AK Parti İlçe Başkanı Fatih Aydemir, Gaziosmanpaşa Engelsiz Yaşam ve Dayanışma Merkezi’nin öğrencileri ve vatandaşlar da katıldı.

Yürüyüşün ardından bir açıklama yapan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta “Öncelikle İsrail’deki zulme karşı milletçe insanlık olarak direniyoruz. İçimiz yanıyor. Bugün Gaziosmanpaşa’daki engelli vatandaşlarımız biz niye duyarsız kalıyoruz? Çocuklar öldürülürken bir niye sessiz kalıyoruz diye acıyı çeken, sıkıntıyı yaşayan her türlü sıkıntıya katlanan bizler, İsrail’deki zulme karşıyız dediler. Biz de bugün Gaziosmanpaşa’nın bütün protokolü, STK’ları, siyasi parti temsilcileri ile birlikte bugün engelli kardeşlerimizin bu direnişine destek olmak için buradayız. Tekrar ediyoruz. Bir an önce İsrail’de hayat normale dönmeli, barış tesis edilmeli, iki devlet anlaşmasıyla orada insanca yaşanabilir bir imkan oluşturulmalıdır. Dünyada buna sessiz kalmamalıdır. Nihayetinde bugün İsrail’de yaşanan, Gazze’de yaşanan Filistinlilerimize karşı yapılan olaylar yarın başka bir ülkede başka bir insanın da başına gelebilir. Biz insanlık olarak bu dramı Bir an önce dursun diye buradan feryat ediyoruz. Sesimizi duyurmak istiyoruz. Engelliler adına, engel tanımayan engellilerimiz adına İsrail’deki engelin insanlık önünden kaldırılmasını istiyoruz” dedi.