Gaziosmanpaşa'da 1 haftada toplanan 2 ton atık 40 ağacın hayatını kurtardı

Gaziosmanpaşa Belediyesi Sıfır Atık Kampanyası neticesinde 350 öğrenci tarafından 1 haftada toplanan 2 ton atık 40 ağacın hayatını kurtardı. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’ne özel Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, öğrenci eşliğinde ağaç dikimi gerçekleştirdi.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü münasebetiyle Gaziosmanpaşa’da bulunan 23 Nisan Ortaokulu’nda 350 öğrenci Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz eşliğinde ağaç dikimi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Emine Erdoğan öncülüğünde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Kampanyası çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlik ile yıllık 60 bin ağacın hayatı kurtarılıyor. Bu neticede Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından ilçe genelinde Sıfır Atık Kampanyası başlatılmıştı. Gaziosmanpaşa 23 Nisan Ortaokulu’nda eğitim gören 4’üncü, 5’inci ve 6’ncı sınıf öğrencileri 1 haftada kağıt, karton ve ambalajlardan oluşan 2 ton atığı toplayarak 40 ağacın hayatını kurtardı. Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından sadece bu yıl bin 500 çevre elçisi yetiştirildi. Yıl boyunca ise 4, 5 ve 6’ıncı sınıflarda toplam 20 bin çevre elçisi yetiştirilmesi planlanıyor.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz okul bahçesinde bulunan öğrenciler tarafından ilgiyle karşılandı. Karadeniz, ardından öğrencilerle selamlaşıp sohbet etti. Karadeniz daha sonra Çevre ve Geri Dönüşüm Eğitimi verilen sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Öte yandan öğrencilerin bir hafta içerisinde topladığı atıklar okul bahçesine getirildi. Başkan Vekili Karadeniz, öğrenciler ile birlikte atıkları geri dönüşüme göndermek üzere atık toplama aracına attı. Daha sonra okul bahçesindeki yeşil alana ağaçlar dikildi. Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz öğrenciler ile birlikte ağaçlara toprak atıp can suyunu verdi.

Etkinlikte konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, "Öğrencilerimiz bu hafta 2 ton atık topladı bu da yaklaşık 40 ağacın hayatını kurtarıyor. Biz bu eğitimleri çocuklarla birlikte yol yürüyelim diye veriyoruz. Çünkü çocukların ve gençlerin desteklemediği herhangi bir ideoloji kendisini geleceğe taşıyamıyor. Hem çocuklarımız, hem Gaziosmanpaşa, hem de Türkiye’mizin geleceği için böyle bir etkinlik düzenliyoruz. Bizim çocuklardan oluşan bin 500 tane çevre elçimiz var. Önce eğitim veriyoruz sonrada çevreye duyarlı olmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Bu hafta ve bugün toplanan atıkları çocuklarımızla birlikte sıfır atık aracımıza attık. Şuana kadar bin 500 elçi oldu ama eğitimlerimiz devam ediyoruz. Çok kısa zaman içinde 20 bin elçiye ulaşabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

"Doğa nefes ve sağlık yapıyor"

Etkinlikle ilgili konuşan Kayra Yeşilırmak, "Bugün doğayı temizleyeceğiz, ağaçlar dikeceğiz, çöpleri topladık. Doğamızı çok güzel temizliyoruz. Bende atık topladım. Karton, pet şişe, kağıt. Herkes okulunda ve evlerinde böyle şeyler yapabilirler. Çünkü doğa nefes ve sağlık yapıyor" ifadelerini kullandı.

"Karton ve pet şişe topladım"

Etkinliğe katıldığı için mutlu olduğunu dile getiren Muhammet Ali Algül ise, "Çok mutluyum. Bende atık topladım. Karton ve pet şişe topladım. Yerdeki çöpleri çöpe attım. Böyle bir etkinlikte yer aldığım için çok mutluyum" şeklinde konuştu.