Gaziosmanpaşa'da 250 öğrenci hafız icazet aldı

Gaziosmanpaşa’da Kur’an Kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayan 250 öğrenci için hafız icazet töreni gerçekleştirildi. Törende icazet merasimi ile 250 öğrenci diplomalarını aldı.

Gaziosmanpaşa Müftülüğüne bağlı Kur’an Kurslarında eğitimlerini tamamlayan hafızlar için Gaziosmanpaşa Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’nde tören düzenlendi. Program başlamadan saatler öncesinde hafızların aileleri ve yakınları törenin gerçekleştiği salonu doldurdu. Kur’an-ı Kerim’i hıfz ederek hafız olmaya hak kazanan 250 öğrenci dualar eşliğinde salona giriş yaptı. Sırayla Kuran-ı Kerim okuyan hafızlar, yapılan duanın ardından icazet belgelerini aldı.

“Gaziosmanpaşa’da ilk kez 250 tane hafızımıza ev sahipliği yapıyoruz”

Gaziosmanpaşa’da ilk kez 250 tane hafıza ev sahipliği yaptıklarını dile getiren Belediyesi Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Sevinçliyiz, Gaziosmanpaşa’da ilk kez 250 tane hafızımıza ev sahipliği yapıyoruz. Gururluyuz, hafızlarımızın güzel sesleriyle kulaklarımızın pası siliniyor. Elbette üzgünüz. İnsanlık katlediliyor ama şuna inanıyoruz ki yüreğimiz, sevgimiz, duamız, çabamız, gayretimiz elbette onların yanında. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, TBMM Başkanımız, Dışişleri Bakanımız ve bütün devlet erkanı dünyanın her bir ülkesiyle bu işe barış içerisinde çözümüyle ilgili cani gönülden çalışıyorlar. Eminim bugün böyle çilelere, sıkıntılara şahitlik edebiliriz ama Cenabı Allah bir gün nurunu tamamlayacaktır” ifadelerini kullandı.