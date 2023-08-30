Gaziosmanpaşa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı fener alayı ve konserle kutlandı

Gaziosmanpaşa’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101’inci yılı, fener alayı ve Sanat Akademisi Korosu’nun konseriyle coşkuyla kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı, 101’inci yılında Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin düzenlediği etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Programa Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve Gaziosmanpaşa AK Parti İlçe Başkanı Fatih Aydemir, Gaziosmanpaşa MHP İlçe Başkanı Korhan Çalışkan ve ilçe sakinleri katıldı. Programda klasik araçlarla ilçede tur attı. Dev Türk bayrağı, bando takımı ve meşaleler eşliğinde Gaziosmanpaşa Ortaokulu’ndan, Gaziosmanpaşa Meydanı’na kadar yürüyüş yapıldı. Gaziosmanpaşa Meydanı’na varıldığında Kaymakam Yönden ve Başkan Usta etkinliğin açılış konuşması yaptı. Gaziosmanpaşa Meydanındaki alanı dolduran vatandaşlar Gaziosmanpaşa Sanat Akademisi korosunun verdiği konserde doyasıya eğlendi. Program, konserin ardından son buldu.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Ulu bir milletin mensupları olarak 101 yıl sonra büyük bir coşkuyla, büyük bir gururla 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyoruz milletçe. Elbette gururluyuz. Çünkü üzerinden yüzyıllar geçmiş olmasına rağmen aynı heyecanı, aynı aşkla milletimiz burada büyük bir coşku ortaya koymakta. Bu geçen günlerde 15 Temmuz gibi büyük bir saldırıya maruz kalan milletimiz dahi aynı ruhu göstermiş olması ve bu dalgalanan bayrağı yere düşürmeyecek anlayışla resimlerimizi bu meydanlara getirmesi, coşkuyla 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlaması, bu milletin büyük bir milleti olduğunu bir kere daha ortaya koymuştur. İyi ki bu böyle bir milletin, böyle bir ecdadın mensuplarıyız. Ne kadar gurur duysak az. Tüm milletimizin 30 Ağustos Büyük Taarruz Meydan Muharebesi Bayramı’nı bir kere daha tebrik ediyorum. İyi bayramlar diliyorum" dedi.