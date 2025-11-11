Gaziosmanpaşa'da ailelere ve çocuklara yönelik 2 yeni proje yakında hizmete açılıyor

Gaziosmanpaşa Hürriyet Mahallesi’nde yapımı tamamlanmak üzere olan Gaziosmanpaşa Belediyesi Çocuk Etkinlik ve Aile Sağlığı Merkezi binası çok yakında hizmete açılıyor. Anne&Çocuk Etkinlik Merkezi’nin inşası ise aralıksız sürüyor. Çalışmaları yakından takip eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, her iki projeyi de yerinde inceledi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, her yaştan vatandaşın yaşamına dokunan projeleri bir bir hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Hürriyet Mahallesi’ne içerisinde Çocuk Etkinlik Merkezi ile Aile Sağlığı Merkezi’nin yer aldığı bir hizmet binası ile Anne&Çocuk Etkinlik Merkezi olarak hizmet verecek olan yeni bir tesis kazandırılıyor.

Başkan Vekili Karadeniz, çalışmaları yerinde inceledi

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, yapımı devam eden hizmet binalarını ekibiyle birlikte ziyaret etti. Burada teknik ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi alan Karadeniz, ailelere büyük kolaylıklar sağlayacak olan projelerin en kısa sürede tamamlanarak, vatandaşın hizmetine sunulması talimatını verdi.

Çocuk Etkinlik Merkezi ile Aile Sağlığı Merkezi aynı çatı altında buluşuyor

Gaziosmanpaşa Belediyesi Çocuk Etkinlik Merkezi’nde 4 adet sınıf, tiyatro, spor ve oyun odaları, yemekhane ve idari birimler yer alacak. Çocuklar burada alacakları eğitimlerle okul hayatına ilk adımı atacak. Aynı binada hizmet verecek olan Aile Sağlığı Merkezi’nde ise 4 adet muayene odası, gebe izleme odası, eğitim odası, bekleme alanı ve aşı odası bulunacak. Proje ile mahalle halkının eğitimde ve sağlıkta daha ulaşılabilir ve nitelikli hizmet alması hedefleniyor.

Anneler ve çocuklar için sosyal alanlar

Anne&Çocuk Etkinlik Merkezi ise annelerin, çocuklarıyla birlikte sanatsal, kültürel ve sosyal aktivitelerde bulunabilecekleri bir merkez olarak tasarlandı. Burada katılımcılara tiyatro, sergi ve atölye etkinlikleri ile çeşitli eğitim programları sunulacak. Kursların yanı sıra annelerin saatlik olarak yararlanabileceği çocuk oyun atölyesi de hayata geçirilecek. Sosyal belediyecilik kapsamında merkezde, diyetisyen ve psikolog hizmetleri de sunulacak.