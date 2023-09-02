Gaziosmanpaşa'da bin 500 çocuk Geleneksel Sünnet Şöleni'nde doyasıya eğlendi

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından yapılan Geleneksel Sünnet Şöleni’nde sünnet olan bin 500 çocuk düzenlenen etkinlikte doyasıya eğlendi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Geleneksel Sünnet Şöleni, Mevlana Mahallesi’nde bulunan Gaziosmanpaşa Halit Kıvanç Şehir Stadyumu’nda gerçekleştirildi. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’nın katılımıyla başlayan etkinlikte hastanelerde uzman hekimler tarafından sünnet edilen yaklaşık bin 500 çocuk, DJ performansı, çocuk oyunları ve jonklor gösterisi ile doyasıya eğlendi. Yarışmalarda kazanan çocuklara oyuncak hediye eden Başkan Usta, daha sonra sünnet olan çocuklar ve aileleri ile fotoğraf çekildi.

“Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz”

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, yaptığı konuşmasında “Çocuklarımız, geleceğimiz diyoruz çünkü onlar bizim umutlarımız. Hz. Peygamber Efendimiz, ‘Çocuklar aslında cennettir. Cennet kokusu onlarda hissedilir’ diyerek bize tavsiyede bulunuyor. Çocuklar bizim cennetimizdir. Cennet kadar sevgimizdir. Geleneksel Sünnet Şölenimizi 9 yıldır yapmaya devam ediyoruz. Tabi pandemi sebebiyle ara vermek zorunda kaldık. Özellikle yaz boyu ilçemizdeki sünnet olacak çocuklarımızı, hastanelerde, hijyenik ortamda tamamen doktorlarımızın kontrolünde sağlıklı bir şekilde sünnet ettiriyoruz. Sonrasında da okullar başlamadan önce burada çocuklarımızla birlikte Sünnet Şöleni yapıyoruz. Bin 500’ün üzerinde çocuğumuzu sünnet ettirdik. Tabi onların mutluluğu bizim mutluluğumuz, ailelerinin onlarla birlikte mutlu olması bizi hem mutlu ediyor, hem de motive ediyor. Özellikle okul öncesi ailelerin ve çocukların mutlu olmasını birlikte kutlayarak gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Onlar erkek olmaya kavuşmaya attıkları ilk adımı burada kutluyorlar. Her birine hem sağlık ve sıhhat hem de ülkemiz adına aileleri adına başarılı bir hayat diliyorum.” dedi.