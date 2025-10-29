Gaziosmanpaşa'da Cumhuriyet Bayramı, fener alayı ve konserlerle kutlandı

Gaziosmanpaşa’da, yüzlerce vatandaş 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı düzenlenen fener alayı ve konser etkinlikleriyle kutladı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı ve Gaziosmanpaşa Sanat Akademisi müzik grupları Frekans ve Tablo konseri etkinlikleri düzenlendi. Etkinliğe AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, ve birçok vatandaş katıldı.

Gaziosmanpaşa Ortaokulu’ndan başlayan yürüyüş, belediye önünde son buldu. Belediye tarafından düzenlenen ‘Bilgi Evleri Cumhuriyet Bayramı’ temalı resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Protokol konuşmalarının ardından Frekans ve Tablo grupları sahne aldı. Konser sırasında Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, sahneye çıkarak kendi gitarıyla gruplara eşlik etti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "Öncelikle 102. yılını idrak ettiğimiz, Cumhuriyet Bayramı’mızı kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına rahmet ve minnetlerimi özellikle ifade etmek istiyorum. Ülkemiz özellikle coğrafyamızda Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren örneklik teşkil etmiş ve özellikle de çok partili sisteme geçtiğimiz günden bugüne kadar demokrasisi ile de yine bölgemiz devletlerine özellikle ilham olmuştur. Bir taraftan ilham olma özelliğini gösterirken bir taraftan da kendi içerisinde bir takım sınamalarla karşı karşıya kalmıştır. 60 Darbesiyle, 71 Muhtırasıyla, 80 Darbesiyle, 28 Şubatıyla ve son olarak da 15 Temmuz hain darbe girişimiyle demokrasimiz kesintiye uğratılmıştır. Kesintiye uğratılmaya çalışılmıştır. Hürriyetine bağlı olan milletimiz, her darbeden, darbe girişiminden sonra hızlı bir şekilde demokrasiye geçişi zorlamış ve ülkemiz bu yolculuğuna devam etmiştir. Son darbe girişiminden sonra milletimizin güçlü duruşu, Cumhurbaşkanımızın iradesiyle ülkemiz güçlenerek, milletiyle beraber yolculuğuna devam etmiştir. Yine 29 Ekim 2023 tarihi itibari ile de Cumhurbaşkanımızın ve milletimizin iradesiyle yeni yüzyıl, Türkiye Yüzyılı olarak ilan edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, "Bugün burada tarih sahnesinde eşsiz bir zafer olarak yazılmış, Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümünü kutlamak için toplandık. Bu meydan, özgürlüğünü korumak için canını ortaya koyan atalarımızın mirasıdır. Bu topraklar, bağımsızlık uğruna verilen mücadelenin ve milletimizin kararlılığının sembolüdür. Cumhuriyet, binlerce yıllık devlet geleneğimizin en kudretli ve en kalıcı eseridir. Malazgirt’den Selçuklu ve Osmanlı’ya nihayet Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurulan Cumhuriyet’e uzanan yol, azim ve fedakarlıklarla yazılmıştır. İlçemiz, adıyla ve ruhuyla tarihimize ışık tutan bir yer. İsmini kahramanlığı ile tarihe yazan Gazi Osman Paşa’dan alıyor. Plevne’de sergilediği direniş, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük iradesinin en somut göstergesidir. O kararlılık, o azim bugün bizlere yol gösteriyor. Bizler, Gaziosmanpaşa’da tıpkı Gazi Osman Paşa gibi zorluklar karşısında yılmayacak, ülkemizi ve milletimizi her türlü tehdide karşı koruyacağız. Bu millete hizmet etmeye devam edeceğiz inşallah. Bugün eksiklikleri birer birer tamamlayan Türkiye’yi muasır medeniyetlerin çok üzerine taşıyacak bir yolculuğun içindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyıl’ı vizyonuyla hayata geçirmek için kararlılıkla ilerlemeye devam ediyoruz. Milletimizin desteğiyle her zorluğu aşacak ve Cumhuriyetimizi daha da güçlendireceğiz. Bir kez daha haykırıyoruz. ‘Cumhuriyet bizimdir. Özgürlük bizimdir. Kararlılığımız sarsılmaz’" dedi.