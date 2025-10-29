Gaziosmanpaşa'da Cumhuriyet coşkusu devam ediyor

Gaziosmanpaşa Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını bir dizi etkinlikle kutluyor. Cumhuriyet temalı nostaljik kıyafet giyen çocuklar, ‘Yazıyor yazıyor’ anonsları eşliğinde Cumhuriyet’in 102. yılına özel 5 bin adet basılmış Türkiye Bizim Cumhuriyet’miz Gazetesi’nin dağıtımını yaptı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için bir dizi etkinlik gerçekleştiriliyor. İlk olarak Cumhuriyet Meydanı’nda ve Bağlarbaşı Caddesi’nde bando takımı gösterisinin ardından Cumhuriyet temalı nostaljik kıyafet giyen çocuklar, ‘Yazıyor yazıyor’ anonsları eşliğinde Cumhuriyet’in 102. yılına özel 5 bin adet basılmış Türkiye Bizim Cumhuriyet’miz Gazetesi’nin dağıtımını yaptı. Gazetenin içeriğinde ise Türkiye’de son 25 yılda yapılan Çelik Kubbe, Yerli Turbo Fan Motoru, İHA ve SiHA gibi savunma sanayiinin birçok başarısı yer alıyor. Meydana gelen Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, çocuklarla ilgilenip fotoğraf çektirdikten sonra açıklama yaptı. Karadeniz daha sonra bando takımı eşliğinde caddeyi dolaşırken, çocuklar ise gazetelerini dağıttı. Etkinlik ile Cumhuriyet coşkusunun ilçeye yayılması amaçlanıyor. Öte yandan saat 16.00’da Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki fuaye alanında Bilgi Evleri öğrencilerinin ‘Cumhuriyet Bayramı’ temalı eserlerinden oluşan resim sergisi açılacak. Akşam saat 18.00’da ise Gaziosmanpaşa Ortaokulu Bahçesi’nden bando eşliğinde Gaziosmanpaşa Kültür Merkezi önüne fener alayı yürüyüşü yapılacak. Kutlamalar Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi önündeki konserlerle taçlanacak.

"Biz bugün 102 yıl önce ilan edilen Cumhuriyet’i çocuklarla hatırlatmak istedik"

Kutlamalarla ilgili konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, "Cumhuriyet ‘Yazıyor yazıyor’ ilanı eşliğinde çocuklarla duyurulmuştu. Bugün çocuklarımızla o nostaljiyi tekrar canlandırıyoruz. Cumhuriyetimizin 102. yılında hem yerli savunma sanayisinde, hem de son 25 yılda birçok alanda sağladığı başarılarla ilgili bir gazete çıkardık bugün. Bugün Türkiye Çelik Kubbesi’ni, İHA, SİHA, yerli motor, yerli otomobilini ve daha anlatamayacağımız birçok yatırımını konuşuyor. Biz bugün hem 102 yıl önce ilan edilen Cumhuriyet’i çocuklarla hatırlatmak istedik, hem de Türkiye’nin son yıllarda yerli savunma sanayisinde gelmiş olduğu noktayı vatandaşlarımıza bir kez daha hatırlatmak istedik. Çocuklarımız da nostaljik kıyafetleri ile güzel bir görüntü oluşturdular. Birazdan Bağlarbaşı Caddesinde bu gazeteleri dağıtmaya devam edeceğiz" dedi.

"Atamız bu ülkeyi kurmak için çok zor zamanlar geçirdi"

Vatandaşlardan Ayaz Ali Yakışıklı, "Bugün Cumhuriyet’in kurulduğu gün. Kardeşimin gösterisine geldik. Sonra meydana çıktığımızda bando takımı vardı, eğlendik. Atamız bu ülkeyi kurmak için çok zor zamanlar geçirdi. Atamıza nasıl teşekkür edeceğimizi bilmiyorum ama şu an eğleniyorum" ifadelerini kullandı.

"Bugün Cumhuriyet kurulduğu için çok mutluyum"

Etkinlikte gazete dağıtan Firdevs Kardaş, "Bugün Cumhuriyet kurulduğu için çok mutluyum. Atatürk iyi ki var. Dağıttığımız gazetede Atatürk’ün bize ne kadar önem verdiği, Türkiye’de turbo uçak motoru yapıldığı, Kaan test uçuşlarının nasıl yol kat ettiği gibi şeyler var. Atatürk’e bize Cumhuriyet’i hediye ettiği için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.