Gaziosmanpaşa'da dondurma üretim ve satış noktaları denetim altında

Kavurucu sıcakların iyiden iyiye etkisini göstermesiyle birlikte, yaz aylarının serinleten lezzeti dondurmaya talep arttı. Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de ilçe genelinde dondurma üretim ve satış noktalarında denetimlerini yoğunlaştırdı.

Her yaştan vatandaşın severek tükettiği dondurmanın, sağlıklı bir şekilde üretilmesi ve tüketiciye sunulması için Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dondurma üretim ve satış noktalarında denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde dondurmanın gıda mevzuatına uygun şartlarda üretilmesi adına imalathanelerde hijyen ve ruhsat kontrolleri yapan ekipler, işletmecilere uyarılarda bulundu.

“İnsan sağlığını koruma adına denetimlerimiz periyodik olarak devam ediyor”

Zabıta Müdürlüğü Ruhsat Şefi Şuayip Bıyıkoğlu, “İlçemizde dondurma üretimi ve satışı yapan yerlerin denetimini yaparak, vatandaşlarımızın hijyenik ve sağlıklı gıdaya ulaşmasını amaçlıyoruz. Denetimlerimizde iş yeri ruhsatını, çalışan personelin hijyen eğitim belgelerini, imalathanenin hijyenik ve teknik şartlarını kontrol etmekteyiz. Dondurma süt içeren ve dondurulmuş bir gıda olduğu için soğuk zincirin kırılmaması ve hijyenik şartlarda üretilmesi çok önemli. İnsan sağlığını koruma adına denetimlerimiz periyodik olarak devam ediyor” dedi.