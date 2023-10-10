Gaziosmanpaşa'da gerçekleşen motor kazasında hayatını kaybeden iki gencin cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı

Gaziosmanpaşa’da ticari taksi ile motosikletin çarpışması sonucu gerçekleşen kazada hayatını kaybeden 20 yaşındaki Ayaz Ekinci ve Bertan Darıcı’nın cenazesi aileleri tarafından Adli Tıp Kurumundan teslim alındı.

Kaza, saat 02.40 sıralarında Gaziosmanpaşa Mevlana Mahallesi Hekimsuyu Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, ışıklı kavşaktan dönüş alan Mikayil Güler hakimiyetindeki 34 THH 99 plakalı ticari taksiye, karşı yönde seyir halinde olan ve kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen 65 ABY 912 plakalı motosiklet çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan Bertan Darıcı (20) yol kenarında bulunan yeşil alandaki ağacın üzerine uçarken, motosiklette bulunan Ayaz Ekinci ise yola savrulmuştu. Çarpışmadan sonra ticari taksi ve motosiklet alev almıştı. Kazada motorda olan Ayaz Ekinci (20) ve Bertan Darıcı (20) kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti. Otopsi için Adli Tıp Kurumuna getirilen gençlerin cenazeleri yakınları tarafından teslim alındı.