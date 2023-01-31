Gaziosmanpaşa'da Halk sağlığı için denetimler sürüyor

Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırın, pastane, lokanta, market ve pazar yerlerinde denetimlerini sürdürüyor.

Gıda güvenliğinin sağlanması ve halk sağlığının korunması amacıyla Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki işletmelerde ve pazar yerlerinde denetimler gerçekleştiriyor. Fırın, pastane, lokanta, market gibi iş yerlerinin, üretim, depo ve satış yerlerini titizlikle inceleyen ekipler, ürünlerin tazeliği, saklama şartları, alet ve ekipmanların uygunluğu, fiyat etiketleri, gramaj ve hijyen yönünden kontroller gerçekleştiriyor. Pazar yerlerinde de hijyen denetimi gerçekleştiren Zabıta ekipleri, insan sağlığına zarar verebilecek veya risk oluşturabilecek ürünleri toplarken, yönetmeliğe aykırı durumların tespitinde cezai işlem uyguluyor.

Denetimler hakkında bilgi veren Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, komşularımızın sağlığını korumak adına gerçekleştirdiği denetimlerde hijyen kurallarına uygun olmayan ürünleri tespit ederek, gerekli işlemleri yerine getiriyor. Ruhsat, fiyat ve etiket tarife kontrolleri yapılıyor. Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmeleri için denetimlerimiz periyodik olarak devam edecek” dedi.