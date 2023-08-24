Gaziosmanpaşa'da husumetli olduğu ileri sürülen yaşları küçük iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı

İstanbul Gaziosmanpaşa’da iddialara göre aralarında husumet bulunan ve yaşları küçük olduğu öğrenilen iki grup bir sokakta karşı karşıya geldi. Aralarında yaşanan sözlü tartışma sonrasında silahlarına davranan şahıslar, motosiklet üzerindeki kişilere mermi yağdırdı. Grubun ateş açtığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, motosiklet üzerindeki bir kişi ise yaralandı.

Olay, dün gece saat 00.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle’de meydana geldi. İddialara göre, aralarında husumet bulunan ve yaşları küçük olduğu öğrenilen iki grup bir sokakta karşı karşıya geldi. İki grup arasındaki sözlü tartışmanın ardından sokakta yaya olarak bulunan gruptan 3 kişi silahlarına davranarak motosiklet üzerindeki 2 kişiye defalarca ateş etti. Motosiklet üzerindeki kişiler açılan ateşten kaçmaya çalışırken, silahlı grup içerisindeki bir kişi ise arabanın arkasına saklanarak motosiklet üzerindeki kişileri düşürmeye çalıştı. Yaya grubun sıktığı mermiler ile motosiklet üzerindeki 1 kişi yaralandı. Yaya halde bulunan grubun motosikletlilere ateş açması kameralara anbean yansıdı.