Gaziosmanpaşa'da korkunç cinayet: 13 yaşındaki çocuk, 60 yaşındaki dedesini silahla öldürdü

İstanbul Gaziosmanpaşa’da 13 yaşındaki çocuk Y.K., iddiaya göre ’yan bakma’ sebebiyle 16 yaşındaki arkadaşı A.M., ile arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 13 yaşındaki çocuk silahla ateş ettiği arkadaşı yaralarken, kavgayı ayırmak için gelen dede Servet M. hayatını kaybetti. Yaşanan olayın ardından yakalanan ve 9 suç kaydı olan 13 yaşındaki çocuk, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 2 Kasım’da saat 23.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi Hamam Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.K., yan bakma sebebiyle A.M. ile arasında sözlü tartışma başladı. Kavgaya dönüşen tartışmayı ayırmak isteyen A.M.’nin dedesi Servet M. (59), olay yerine geldi. Bu sırada Y.K., önce bıçak çekti, ardından silahla 4 el ateş açtı.

Dede Servet M. hayatını kaybetti

Kurşunların isabet ettiği Servet M. ağır yaralanırken, torunu A.M. de bacağından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Servet M. kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

13 yaşındaki şüpheli Fatih’te yakalandı

Olayın ardından yaya olarak kaçan şüpheli Y.K., Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla Fatih’te yakalandı. Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edilen Y.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Maltepe Çocuk Cezaevi’ne gönderildi.

"Tam arkasını döndükleri esnada silahı çekmiş"

Ölen kişiyi tanıyan çevre sakini Ahmet Tuncer Yıldız, "Bu dedenin torunu buradan geçerken çocuklarla münakaşa etmişler. Münakaşa edince de gitmiş dedesine demiş ki böyle oldu. Dedede gel oğlum onlarla görüşelim demiş. Dede, torunuyla gidip, görüşmüşler. Tam arkasını döndükleri esnada silahı çekmiş, hem Kadir’e vurmuş, hem de torununa vurmuş. Kadir’i öldürdü, torununu yaraladı. Ben o saatte yan taraftaki kahvedeydim. Silah sesi duyduk, koştuk ama Kadir yerde yatıyordu. Kadir hastaneye götürüldü. Sonradan vefat ettiğini duyduk. Torununun durumu iyiymiş, bacağından yaralanmış" şeklinde konuştu.

Öte yandan, 13 yaşındaki Y.K.’nın 9 suç kaydı olduğu öğrenildi.