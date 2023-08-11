Gaziosmanpaşa'da lise birincileri Bosna Hersek Kültür ve Eğitim Kampı ile ödüllendirildi

Gaziosmanpaşa Belediyesi, okul birincisi olan 37 lise öğrencisini, Bosna Hersek Kültür ve Eğitim Kampı ile ödüllendiriyor. Yurt dışı kampında öğrenciler, hem yabancı dil eğitimi alacak hem de kültürel gezilerle medeniyet mirasını daha yakından tanıyacak.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, bu yıl da okullarını birinci olarak tamamlayan 9, 10, 11 ve 12’nci sınıf öğrencilerini Bosna Hersek Kültür ve Eğitim Kampı’na gönderiyor. Düzenlenecek yurt dışı kampı öncesi Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, öğrencileri kahvaltı programında ağırladı. Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi Davet Salonu’nda düzenlenen programa lise birincisi öğrenciler ve aileleri katıldı.

"Bosna gezimizde de güzel günler geçirmenizi diliyoruz"

Başkan Usta, yaptığı konuşmasında “Her geçen gün gerek eğitim alanında gerekse Gaziosmanpaşa’nın gelişimi alanında çok büyük yollar kat ediyoruz. Aslında biz dönüşümle alt yapısını, donatılarını, okullarını, kamu binalarını, parklarını, otoparklarını bu şehre kazandırırken, sizlerle birlikte toplumun zihinsel dönüşümünü de yapıyoruz. Biz sizleri, ülkesini seven, değerlerine sahip çıkan, yetenekli, ufku geniş olan, kendisini yetiştirmek isteyen, bugün olduğu gibi yarın da bu ülkeye hizmet edecek çok büyük başarılara koşan gençler olarak tanımlıyoruz. Bosna gezimizde de güzel günler geçirmenizi diliyoruz. Şimdiden hayırlı yolculuklar.” dedi.

“Farklı kültürleri, farklı coğrafyaları, farklı insanları görecek olmak çok heyecanlandırıcı”

Kamp programına katılacak olan 11. sınıf öğrencisi Ali Osman Avcı, “Okul birincisi olduğumdan dolayı Bosna Hersek’e gidiyorum. Bundan dolayı çok heyecanlıyım. Farklı kültürleri, farklı coğrafyaları, farklı insanları görecek olmak çok heyecanlandırıcı. Oradaki tarihi yapıları, kültürel etkileşimimizi görmeyi çok istiyorum. Belediye Başkanımız Hasan Tahsin Usta’ya çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Öğrencilerden Berat Baran Filiz ise, “İlk defa yurt dışına çıkıyorum. Tarih ve mimariden hoşlanan bir insanım. Oradaki tarihi köprüleri, şehirleri merak ediyorum. Heyecanlıyım ve ailemden uzak kalacağım için özlem var ama onun dışında mutluyum.” ifadelerini kullandı.

40 saat İngilizce dersi alacaklar

15 günlük kamp programında ulaşım, konaklama, sabah-öğle-akşam yemekleri, Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından karşılanacak. Öğrenciler, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi’nde haftada 20 saat olmak üzere toplamda 40 saat İngilizce dersi alacak. Kalan vakitlerde ise profesyonel rehberler eşliğinde Saraybosna, Mostar, Travnik gibi tarihi ve turistik kentleri gezme imkanı bulacak olan öğrenciler, spor aktiviteleri ile keyifli vakit geçirecek.