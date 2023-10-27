Gaziosmanpaşa'da metroya asılan Türk bayraklarını yırttı: Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Gaziosmanpaşa’da Cumhuriyetin 100’üncü yılı kutlamaları nedeniyle metroya asılan Türk bayraklarını yırtan şahıs, polis memuru tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Olay, 25 Ekim Çarşamba günü saat 23.00 sıralarında Karadeniz Mahallesi Metro İstasyonu’nda meydana geldi. İddiaya göre, Cumhuriyetin 100’üncü yılı kutlamaları kapsamında metroya asılan Türk bayrakları, Erhan T. (38) tarafından yırtılmak istendi. O sırada orada bulunan polis memuru E.G. (24) şahsı uyardı. Ancak buna rağmen şüpheli eylemine devam etti. Bunun üzerine polis memuru, şahsı yakalamaya çalıştı. Erhan T.’nin direnmesi nedeniyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Müdahale sırasında E.G. isimli polis memuru ve Ü.B.(36) isimli özel güvenlik çalışanı yaralandı. Şüphelinin yaralama, yağma, narkotik madde gibi farklı suçlardan 14 adet suç kaydının olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şahıs, "Atatürk’ün manevi hatırasına hakaret ve devletin egemenlik alametlerini aşağılama" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.